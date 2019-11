Il punto, la Forza e Coraggio si inceppa e subisce il sorpasso del Cadimare

La Spezia - Completa il sorpasso iniziato in settimana il Cadimare che trascinato da uno straordinario Lunghi si impone sul Bogliasco e, grazie alla sconfitta della Forza e Coraggio a Santo Stefano Magra, si innalza nuovamente a capolista solitaria.



Si diceva di Lunghi, il centrocampista dei "Pirati" si conferma cecchino infallibile con una doppietta realizzata con due calci di punizione imparabili per Valenti, inframezzati dal momentaneo pareggio di Pintus. Di Agrifogli Sebastiano il tris definitivo della squadra di Buccellato. Nello stesso momento, ma a qualche chilometro di distanza i "cugini" graziotti affondavano nel pantano del "Camaiora" perdendo per 4 - 3 contro un ritrovato Magra Azzurri. Inutile la doppietta su rigore di Alvisi e la rete su punizione di Esposito annullate dalla squadra di Paolini a segno con Morettini, ex Cadimare tra l'altro proprio come Mozzachiodi autore del pareggio nel recupero con il Levanto, Romiti, Leonini e Valentini.



La terza posizione, in attesa del recupero, è ora ad appannaggio del Golfo Paradiso PRCA che conferma il suo gran momento di forma rimontando nel derby con la Sammargheritese il doppio svantaggio per via della doppietta di Cannella. La doppietta di Cilia, ex di turno, Monticone e Rizzo sanciscono il definitivo 4 - 2 per gli uomini di Foppiano. Grande prestazione offerta anche dal Canaletto Sepor che con identico punteggio supera il quotato Vallescrivia nonostante l'assenza di bomber Federico Costa. Tutti diversi i marcatori dei "canarini" a segno con Poli, Marozzi, il giovane e promettente Marte e l'altro giovane di belle speranze Rodriguez. Per gli ospiti a segno il talentuoso Cardini e Molon in pieno recupero. Canaletto ora quarto in attesa di recuperare la sua gara contro la Goliardicapolis che intanto spreca il doppio vantaggio scaturito dalla rete del solito De Martini e dal primo sigillo stagionale del rientrante bomber Mura facendosi recuperare dal sempre ostico Marassi a segno con una bella doppietta del bomber Samuele Ghiglia ex di Lavagnese e Ligorna in Serie D.



Continua poi il momento magico del Don Bosco Spezia e di Andrea Nicolini: il centrocampista mette a segno la rete decisiva per battere a domicilio il Little Club Jamese e conquistare così il terzo successo consecutivo con mister Tornar in panchina.



Infine uno scatenato Mosto, tripletta per lui, stende il Valdivara 5 Terre regalando al Real Fieschi la vittoria nel delicato scontro salvezza di Cogorno. Di Asimi il quatro gol locale, mentre era stato Bolla a portare momentaneamente in vantaggio i ragazzi di Priano



I TOP DI GIORNATA



LUNGHI (Cadimare): Un cecchino sui calci piazzati regala tre punti fondamentali alla sua squadra mettendo a segno una doppietta contro il Bogliasco.



MOSTO (Real Fieschi): Si porta a casa il pallone realizzando una tripletta contro il Valdivara 5 Terre e salendo a quota 10 gol in stagione.



DON BOSCO SPEZIA: Terza vittoria consecutiva griffata sempre da Nicolini.



CANALETTO SEPOR: Gran bel poker al Vallescrivia e posizione di alta classifica per i "canarini".



I FLOP DI GIORNATA



FORZA E CORAGGIO: Dopo il pareggio in casa del Levanto mercoledì arriva la sconfitta a Santo Stefano Magra. Due risultati che costano la vetta della classifica.



GOLIARDICAPOLIS: La squadra di D'Asaro si fa rimontare due reti e pareggia con il Marassi.



VALDIVARA 5 TERRE: Quello con il Real Fieschi era uno scontro diretto importantissimo in ottica salvezza e viene perso malamente.



CLASSIFICA MARCATORI



10 MOSTO (Real Fieschi)



7 Lunghi (Cadimare)



6 Cupini (Cadimare)

6 S. Ghiglia (Marassi)

6 Esposito (Forza e Coraggio)



5 Vaccaro (Vallescrivia)

5 Marasco (Levanto Calcio)

5 De Martini (Goliardicapolis)

5 Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)

5 Nicolini (Don Bosco Spezia Calcio)



G.L.