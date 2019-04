Il punto, l'Athletic vede l'Eccellenza

Successo sul Little che avvicina la vittoria del torneo. Fieschi piega Magra, pari Cadimare con un mai domo Colli Ortonovo. Canaletto gran vittoria su Rivasamba e salvezza come la F&C. Don Bosco e Goliardica rimettono i "vecchi" e tornano a vincere

La Spezia - La vittoria ottenuta dall'Athletic Club Liberi in casa del Little Club G. Mora non dà ancora la matematica promozione in Eccellenza alla squadra di Mariani, ma la mette su una corsia sicuramente preferenziale grazie ai quattro punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Real Fieschi quando in palio ne restano solamente sei. Gaspari, Ilardo, Arrighini e Dodero confermano la capolista cooperativa del gol e rendono vana la rete di Sanni. Il Fieschi fail suo tornando alla vittoria contro un buon Magra Azzurri grazie al solito Gandolfo e a Celeri e Cuneo. Da sottolineare la rete all'esordio tra gli spezzini del giovane classe 2002 Conti. Terza piazza ora solitaria per il Cadimare che, come visto nella cronaca di ieri, impatta per 2 - 2 in casa del mai domo Colli Ortonovo nella partita della grande paura per il portiere delle "Fenici" Franceschini che perde i sensi dopo uno scontro di gioco e viene portato al Pronto Soccorso. Dimesso in serata le sua condizioni sono in grande miglioramento, anche Calcio Spezzino gli augura un pronto ritorno in campo. Il punto consente ai "Pirati" di tenersi il terzo posto da solo con una lunghezza di vantaggio sul Rivasamba che perde in casa del Canaletto Sepor grazie ad un meraviglioso calcio di punizione di Alessio Poli. Una vittoria sofferta, ma meritatissima per i "canarini" che festeggiano così la salvezza matematica. Un punto guadagnato anche dal Colli Ortonovo sul Casarza Ligure, ora distante quattro lunghezze, sconfitto nettamente dal Don Bosco Spezia che tornava a schierare la squadra titolare contro i granata imponendosi grazie al solito Pannone (nella foto di Alice Borghini contro il Cadimare, ndr) e a Bertocchi. Anche la Goliardicapolis tornava a schierare i titolari e, guarda caso, si imponeva di misura sul difficile campo del Campomrone Sant'Olcese. Locali in rete con Bruzzone e Minardi, ospiti a segno con la doppietta di Incerti e il sigillo del centrale difensivo Ferrando. Insomma la cosa denota ancora maggiormente come le due precedenti partite disputate con formazioni Juniores abbiano falsato almeno un po' il torneo. Si spera che la LND cambi il regolamento in vista della prossima stagione. Una prossima stagione che sarà la quarta in Promozione per la Forza e Coraggio che batte con qualche patema di troppo il già retrocesso Burlando, in rete Amorfini, Pesare e Messuri, e può brindare alla tanto agognata salvezza con due giornate di anticipo. Infine pareggio tra il Borzoli, in rete con Mendez, e il Golfo Paradiso PRCA in gol con Battaglia. Per i locali retrocessione matematica dietro l'angolo, ospiti che difficilmente riusciranno ad andare ai Play - Off per via della "forbice" dal secondo posto.



I TOP DI GIORNATA



CANALETTO: Prestazione maiuscola della squadra di Bastianelli contro una corazzata come il Rivasamba e salvezza matematica conquistata grazie ai tre punti contro i "calafati".



ATHLETIC CLUB LIBERI: Netto poker in casa del Little Club G. Mora e conquista del campionato che sembra oramai veramente ad un passo.



COLLI ORTONOVO: Pur privi di qualche giocatore fondamentale, vedi Rosati, i ragazzi di Cucurnia Paolo riescono a prendere un punto pesante contro un avversario temibile come il Cadimare reduce da otto vittorie consecutive e al 16° risultato utile.



I FLOP DI GIORNATA



GOLFO PARADISO PRCA: Dopo il pareggio con la Burlando ultima arriva anche quello con il Borzoli penultimo e oramai retrocesso. Quattro punti persi che peseranno per la qualificazione ai Play - Off.



RIVASAMBA: Tra un cambio in panchina e quelli tra i giocatori la stagione si sta rivelando deficitaria. Troppi alti e bassi per una squadra che avrebbe invece dovuto "ammazzare" il campionato.



CLASSIFICA MARCATORI



26 GANDOLFO (Real Fieschi)



19 Costa (Canaletto Sepor)



18 Massaro (Golfo Paradiso PRCA)



16 Raiola (Little Club G. Mora)



14 Marasco (Rivasamba)

14 Pannone (Don Bosco Spezia)



13 Maggiore (Cadimare)