Il punto, l'Athletic rallenta e le altre si fanno sotto

Cantoni stoppa la capolista: Golfo Paradiso Camogli Avegno, Angelo Baiardo, che supera Don Bosco, e Rivasamba accorciano. Continua il gran momento del Colli Ortonovo. Cadimare fa suo il derby con il Magra Azzurri. Lombardini impatta per il Fiumaretta

La Spezia - Sempre più incerto nelle prime quattro posizioni della classifica il Girone B di Promozione ligure in cui regna un grandissimo equilibrio ancora di più dopo i risultati della XXI giornata che prendiamo ora in esame. Come visto nella nostra cronaca di ieri rallenta la capolista Athletic Club Liberi che viene raggiunta sul pareggio dagli spezzini della Forza e Coraggio in pieno recupero con il rigore trasformato da bomber Cantoni che torna così alla rete dopo una lunga astinenza. All'ora di gioco erano andati in vantaggio i ragazzi di Mariani con il solito schema da calcio d'angolo con colpo di testa vincente di capitan Di Pietro. L'Athletic rimane prima, ma vede tutte le altre dirette avversarie avvicinarsi. A -1 risalgono infatti Golfo Paradiso Prorecco Camogli e Angelo Baiardo. I primi superano in rimonta nel finale una coriacea Goliardicapolis passata in vantaggio a 20' minuti dal termine del match con Incerti, ma le reti di Brunelli e bomber Paterno nei minuti finali danno la vittoria alla società reccolina. I "draghetti" espugnano invece il campo del Don Bosco Spezia con classico punteggio all'inglese e nonostante l'assenza del "faro" Mossetti. Pronti via e Poggi scarica in rete il vantaggio dei genovesi. La risposta salesiana c'è, ma i tentativi di Ibba e Anselmo non sono precisi. Gli ospiti crescono e creano varie occasioni fino a trovare il raddoppio nel finale con Milici che realizza con una botta dal limite. Tutto estremamente facile invece per il Rivasamba in casa del fanalino Ronchese oramai condannato alla retrocessione e che cerca ancora la prima vittoria stagionale dopo ventuno partite. A Ronco Scrivia la sblocca Vottero e raddoppia Garrasi, tris di Fontana e infine il poker calafato calato da Pezzi. La squadra di Perego quarta a -2 dalla vetta. In quinta piazza sale invece il Real Fieschi che scavalca il Little Club G. Mora. I bianco azzurri tornano subito alla vittoria superando in trasferta il Casarza Ligure che era reduce da un ottimo momento. La sblocca Casella, ma i granata pareggiano con Traversaro tutto nel giro dei primi 20' minuti. Nella ripresa si scatena però bomber Gandolfo con una doppietta di reti nel giro di 8' minuti chiudendo così anticipatamente il match. Quinta posizione che difficilmente permetterà di accedere ai Play - Off dato il ritmo tenuto dalle prime quattro: attualmente la distanza dalla seconda posizione è di 8 punti e quindi sarà fondamentale trovare continuità e anche punti negli scontri diretti. Si diceva del Little Club G. Mora che perde la quinta posizione perchè bloccato sul pareggio da un ottimo Real Fiumaretta con il botta e risposta sprint in dieci minuti: vantaggio rossoblu con Zani, pareggio di Lombardini su rigore. Al 24° Zani riporta avanti i ragazzi di Pandiscia, ma al 76° ancora Lombardini fissa il definitivo 2 - 2. La squadra di Cervia porta a +7 il proprio vantaggio dai Play - Out, la squadra genovese è invece raggiunta in sesta piazza dal Colli Ortonovo che si aggiudica in rimonta il match in casa del San Cipriano. Vantaggio locale con Siani immediatamente impattato da Cucurnia Matteo che, messo in movimento da un rilancio di Del Monte e spizzata di un compagno, ribatte in rete una sua precedente conclusione respinta da Camilleri. Vantaggio a firma del fratello Nicolò con una botta dal limite, ma il bomber locale Raiola ha rimesso la contesa sui binari della parità all'ora di gioco. Nell'ultimo quarto d'ora però ecco il perfetto calcio piazzato di Lorenzini Nicola e il 16° sigillo stagionale di Verona messo in porta da un rilancio calibrato di Del Monte con il portiere ospite tra i migliori in campo assieme a Lorenzini N., Gambino e Cucurnia Matteo. L'attaccante che nelle ultime settimane è entrato in pianta stabile nell'attacco di mister Cristiano Rolla ha dato più verve e velocità all'attacco delle "Fenici". Scorrendo la classifica scivola in ottava posizione il Magra Azzurri che viene superato tra le mura amiche dal Cadimare guidato in panchina dall'ex Buccellato in uno dei tanti derby spezzini della stagione. Inizia meglio la squadra di casa pericolosa con Leonini e Valentini con il difensore che colpisce la traversa su azione d'angolo. In apertura di ripresa il gol decisivo lo sigla Dell'Ovo (nella foto, N.d.r.), ancora decisivo per i "Pirati", in tap - in su respinta di Santini su precedente calcio piazzato dello specialista D'Imporzano. Vera boccata d'ossigeno per il Cadimare che risale ad un solo punto di distacco proprio dai "blues" di Santo Stefano Magra appaiando i "cugini" della Forza e Coraggio.



I TOP DI GIORNATA



CADIMARE: Vittoria importante nel derby in casa del Magra Azzurri, la zona calda si allontana.



LOMBARDINI (Real Fiumaretta): Grande stagione per l'esterno goleador del Fiumaretta vice capocannoniere del torneo e autore di una bella doppietta in casa di un cliente ostico come il Little Club G. Mora.



FORZA E CORAGGIO: Punto prezioso conquistato in casa della capolista.



COLLI ORTONOVO: Continua l'ottimo momento per le "Fenici" di mister Cristiano Rolla.



GANDOLFO (Real Fieschi): Bomber di razza e non lo scopriamo di certo oggi, doppietta decisiva in casa di una squadra che veniva da un ottimo momento come il Casarza Ligure. Dieci le presenze stagionali e 7 le reti, non avesse avuto il lungo infortunio a tenerlo fuori dal campo probabilmente la sua squadra sarebbe ancora più attaccata alle posizioni di vertice.



CLASSIFICA MARCATORI



16 VERONA (Colli Ortonovo)



12 Lombardini (Real Fiumaretta)



11 Paterno (Golfo Paradiso Prorecco Camogli)



9 Casella (Real Fieschi)

9 Cantoni (Forza e Coraggio)

9 Fassone (Athletic Club Liberi)



8 Pesare (Forza e Coraggio)

8 Grezzi (Athletic Club Liberi)

8 Provenzano e Rosati (Angelo Baiardo)

8 Marasco (Rivasamba) [ceduto al Rapallo a Dicembre]



7 Gandolfo (Real Fieschi)

7 Ilardo (Athletic Club Liberi)

7 Anselmo (Don Bosco Spezia)