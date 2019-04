Il punto, l'Athletic Club Liberi vince il campionato e sale in Eccellenza

Decisiva la vittoria sulla Goliardicapolis. Rivasamba manita al Fieschi, il Cadimare è secondo con il successo sul Canaletto. Magra Azzurri inguaia il Colli Ortonovo costretto ora ai Play - Out con il Casarza Ligure che batte il Campomorone

La Spezia - Penultima giornata del campionato di Promozione Girone B che decreta il proprio vincitore. E l'Athletic Club Liberi a salire in Eccellenza dopo la vittoria sulla Goliardicapolis firmata dalle reti di Grosso e Ilardo. Un traguardo raggiunto dopo qualche stagione in cui la squadra di mister Mariani si fermava sempre alla conquista di un piazzamento Play - Off. Al secondo posto sale il Cadimare che, come visto nella cronaca di ieri, supera il Canaletto in uno dei tre derby spezzini di giornata. Mozzachiodi, Alvisi e Maggiore a segno per i "Pirati", mentre il momentaneo 2 - 1 canarino porta la firma di Gabriele. La squadra di Buccellato raggiunge a pari punti il Real Fieschi vista la netta debacle subita dai bianco azzurri di Paglia contro il Rivasamba che si impone con un eloquente 5 - 0 grazie alla doppietta di Capalbo e le reti di Vottero, Busi e Paterno portandosi così a quota 57, una sola lunghezza in meno delle due formazioni in seconda posizione. La quinta piazza non darà invece diritto alla partecipazione ai Play - Off vista la distanza di punti dalla seconda attualmente di 11 lunghezze. Il Golfo Paradiso infatti perde tra le mura amiche contro il Little Club G. Mora a segno con Iannelli, Raiola e mister Di Somma rendendo vana la rete di Massaro. Little sesto a quota 46. In settima posizione l'accoppiata Don Bosco Spezia - Magra Azzurri. I salesiani si impongono proprio allo scadere nel derby contro la già salva Forza e Coraggio. Avanti con Grisolia Baracco i salesiani sono raggiunti e superati da Esposito e Amorfini, ma la doppietta di Pannone decreta i tre punti per i ragazzi di Tarasconi. I "blues" di Santo Stefano Magra superano proprio al 90° il Colli Ortonovo condannandolo a disputare i Play - Out. Decide la rete del classe 2002 Conti, mentre in precedenza la squadra di Cucurnia tentava in molte circostanze le via della rete senza essere troppo fortunata. Play - Out che sarà contro il Casarza Ligure che supera Campomorone grazie alle reti di Pimentel e Grezzi, di Curabba la realizzazione ospite. Ora bisognerà solo capire chi delle due squadre chiuderà davanti all'altra, al momento gli spezzini hanno un punto di vantaggio sui granata di Venuti. Infine netta vittoria per 1 - 7 del Borzoli sul Burlando. Le due squadre sono già entrambe retrocesse, da sottolineare la tripletta dell'attaccante ospite Carrubba.



I TOP DI GIORNATA



ATHLETIC CLUB LIBERI: La vittoria sulla Goliardicapolis sancisce la vittoria del campionato e il salto in Eccellenza per la squadra di Mariani.



CADIMARE: Un successo importante quello sul Canaletto che sancisce la seconda piazza in coabitazione con il Real Fieschi.



RIVASAMBA: Travolgente come non le capitava da tempo la squadra di Del Nero che regola con una manita il quotato Real Fieschi.



I FLOP DI GIORNATA



COLLI ORTONOVO: Le "Fenici" giocano una buona partita, ma vengono sconfitte proprio al 90° dal Magra Azzurri. Uno stop che complica ulteriormente i piani salvezza che ora dovranno passare sicuramente da un Play - Out.



CLASSIFICA MARCATORI



26 GANDOLFO (Real Fieschi)



19 Costa (Canaletto Sepor)

19 Massaro (Golfo Paradiso PRCA)



17 Raiola (Little Club G. Mora)



16 Pannone (Don Bosco Spezia)



14 Maggiore (Cadimare)

14 Marasco (Rivasamba)



12 Curabba (Campomorone Sant'Olcese)