Il punto, imprese di Forza e Coraggio e Golfo Paradiso

La Spezia - In attesa di capire come si evolverà la situazione del Real Fieschi, dato che sembra che il sodalizio bianco azzurro possa tornare in campo avendo trovato nuova sponsorizzazione, ma con un presidente diverso dal dimissionario Levaggi, cambio in vetta al torneo di Promozione che rimane sempre avvincente e per nulla scontato.



Il Levanto Calcio al "Pieroni", come visto nella nostra cronaca, imbriglia il Cadimare costringendo la squadra di Buccellato al pareggio a reti bianche e così in testa vanno Forza e Coraggio e Golfo Paradiso PRCA che vincono alla grande due temibili scontri diretti. I graziotti si impongono all'inglese in casa della Goliardicapolis con reti di Naclerio e Alvisi e nella ripresa, anche grazie alle ottime parate di Mozzachiodi, resistono al ritorno locale nonostante l'espulsione di Stella per doppia ammonizione. Trova gol giovani invece il Golfo Paradiso, che in casa di mancato ritiro del Real Fieschi dovrà rinunciare al già annunciato Mosto, che grazie a Canepa e Pezzi, classi 2000 e 2001, va ad imporsi sul difficile campo del Vallescrivia che provava a rientrare in partita con il solito Cardini, ma non bastava per portare a casa punti.



Non ha giocato ovviamente il Canaletto Sepor impegnato in amichevole con lo Spezia Calcio, in caso di ritorno in campo del Real Fieschi i canarini si vedranno assegnare i tre punti a tavolino. Recupera posizione e raggiunge proprio il Canaletto il Colli Ortonovo a cui basta una rete di Lorenzini per battere di misura il Valdivara 5 Terre. Pari e patta invece tra il Don Bosco Spezia e il Marassi: al vantaggio di Stradi risponde una rete del giovane difensore Campigli. Ottimo punto in ottica salvezza per i salesiani contro una formazione agguerrita e forte.



Ottima anche la vittoria ottenuta dal Magra Azzurri in casa del Little Club James. Come visto nella nostra cronaca partita praticamente mai in discussione con i blues che vanno a segno con Casassa e il giovane debuttante Cervia, locali che la riaprono con Luca Corallo, ma il primo gol in blues di Martinelli e la rete di Romiti chiudono definitivamente i conti. Conti che incredibilmente non riesce a chiudere pur portandosi sul 4 - 0 il Bogliasco grazie alla tripletta del neo acquisto Delvecchio e alla rete di Bianchino perchè nel finale la Sammargheritese fa 4 - 4 con i gol di Musante, Gambarelli, Salano e Ferrari.



I TOP DI GIORNATA



FORZA E CORAGGIO: Grande vittoria in casa di una fortissima Goliardicapolis e resistendo nella ripresa anche in inferiorità numerica.



GOLFO PARADISO PRCA: Anche per la squadra di Foppiano una vittoria importante su un campo difficile come quello del Vallescrivia



MAGRA AZZURRI: I blues dominano in casa del Little Club James portandosi a casa tre punti preziosissimi in ottica salvezza e da uno scontro diretto.



I FLOP DI GIORNATA



BOGLIASCO: Avanti per 4 - 0 in un delicato scontro per la salvezza i biancorossi si fanno incredibilmente raggiungere sul 4 - 4 dalla Sammargheritese.



CLASSIFICA MARCATORI



17 MOSTO (Real Fieschi)



11 Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)



8 Lunghi (Cadimare)

8 Naclerio A. (Forza e Coraggio)



7 Verona (Colli Ortonovo)

7 Leonini (Magra Azzurri)

7 Costa (Canaletto Sepor)