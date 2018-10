Il punto, il Colli Ortonovo ferma sul pari la capolista Don Bosco

Canaletto supera la Burlando ed è secondo. Bella vittoria per la Forza e Coraggio su una Goliardicapolis in crisi di risultati. Cadimare battuto di misura dal Golfo Paradiso. Magra impatta con Athletic, il solito Gandolfo fa felice il Fieschi

La Spezia - Diciannove reti realizzate nella quarta giornata del Girone B di Promozione della Liguria dove il Don Bosco Spezia, nonostante si faccia rimontare due reti di vantaggio dal Colli di Luni in uno dei derby spezzini della stagione, mantiene la vetta della classifica con un punto di vantaggio sul lanciato e neo promosso Canaletto giunto alla terza vittoria consecutiva. Al "Cimma" di Pagliari è Pannone con una bella doppietta di reti, la prima in tap - in su respinta dell'ex di turno Franceschini e la seconda su assist di Valletta, a portare i salesiani sul doppio vantaggio, ma Vacchino sul finire della prima frazione e Manfredi ad inizio ripresa rimettono tutto in parità. Al 90° l'ultima emozione con il palo colpito dai salesiani dal neo entrato Galassi. Per la squadra di mister Cristiano Rolla terzo pareggio stagionale e tre punti in classifica. Una lunghezza sotto la capolista ecco un'altra spezzina come il Canaletto che si impone di misura in casa della Burlando. Vantaggio "canarino" con un diagonale di Caneri, pareggio ad inizio ripresa di Rotela, ma passano pochi minuti e Becci di testa su angolo di Ponte insacca il gol vittoria. Dietro la squadra di Bastianelli ecco un trio a quota 8 punti tra i quali vi è anche il Golfo Paradiso PRCA che supera di misura il Cadimare alla seconda sconfitta consecutiva. Decide ad un quarto d'ora dalla fine la rete di Battaglia Busacca, ma la squadra di Buccellato aveva interpretato bene la partita e non esce ridimensionata dal confronto con l'undici di mister Foppiano. In terza piazza anche il Rivasamba che non va oltre ad un deludente pareggio contro il Casarza Ligure che va in rete con Barbieri, mentre per i "calafati" la marcatura porta la firma del centrale difensivo Porro. Per i granata di mister D'Amelio è il primo punto conquistato in stagione. A quota otto lunghezze anche il Little Club G. Mora che impatta per 2 - 2 in casa del Borzoli. Per i padroni di casa in rete bomber Carrubba e il "chirurgo del gol" Esibiti, per i rossoblu Nardo e il solito Raiola. Sale in classifica centrando la seconda vittoria consecutiva la Forza e Coraggio che al "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici (nella foto di Alice Borghini, ndr) ha ragione della Goliardicapolis grazie ad una spettacolare realizzazione di Esposito. Prima vittoria stagionale per il Real Fieschi che acuisce la crisi del Campomorone Sant'Olcese rimandato battuto con classico punteggio all'inglese grazie alla doppietta del proprio implacabile bomber Gandolfo sempre più capocannoniere del torneo con sei realizzazioni in quattro partite. Ennesimo pareggio anche per il Magra Azzurri, il terzo in quattro giornate, che riesce a bloccare una formazione temibile come l'Athletic Club Liberi di mister Mariani. Sono proprio i "blues" ad andare in vantaggio con la solita rete del classe 2000 Atzeni al quarto d'ora su assist di capitan Antonelli. Nella ripresa il pareggio dell'ormai ex portiere divenuto attaccante Grosso che ribadisce in tap - in la respinta di Grilli dopo la conclusione di Fasciolo. Athletic che sale a quota cinque punti in classifica.



I TOP DI GIORNATA



FORZA E CORAGGIO: Vince la seconda partita consecutiva con una prova importante contro una squadra che si era molto rinforzata in estate come la Goliardicapolis



CANALETTO: Dopo la sconfitta alla prima giornata i "canarini" neo promossi infilano la terza vittoria consecutiva salendo al secondo posto in classifica.



PANNONE (Don Bosco Spezia): Bella doppietta per il centravanti dei salesiani che non basta però alla vittoria del suo Don Bosco.



I FLOP DI GIORNATA



RIVASAMBA: Misero punticino conquistato in casa del Casarza Ligure che nelle precedenti tre partite era sempre uscito sconfitto



CAMPOMORONE SANT'OLCESE: La squadra di Pirovano fatica ad adattarsi al Girone B e incassa un'altra sconfitta. Per ora si trova penultima con soli due punti in classifica.



CLASSIFICA MARCATORI



6 GANDOLFO (Real Fieschi)



3 Pannone (Don Bosco Spezia)

3 Raiola (Little Club G. Mora)