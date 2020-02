Il punto, il Canaletto fa un favore al Cadimare

La Spezia - Ennesima giornata e nuovo cambio in vetta al Girone B di Promozione della Liguria, il sesto degli ultimi sei turni. A tornare capolista è il Cadimare che, come visto nella nostra cronaca, con un micidiale "uno - due" griffato Moussavi - Cupini stende la sempre ostica Sammargheritese, a segno in pieno recupero con Dapelo, e torna prima ringraziando il Canaletto Sepor che nel big match del "Tanca" piega la Forza e Coraggio passata in vantaggio con il secondo gol consecutivo di Natale. Nella ripresa si scatenano Campagni, ex di turno con gol e assist decisivo, e Mendoza che realizza la rete della vittoria giocando una grande partita nel nuovo ruolo di attaccante centrale ritagliatogli ad arte da Bastianelli. Il Canaletto deve sempre disputare il recupero con il Golfo Paradiso e in casa di vittoria affiancherebbe i ragazzi di Buccellato in testa. Proprio il Golfo di Foppiano inciampa nettamente in casa di un redivivo Marassi che va sul 3 - 0 sulle reti di Rusconi, Balestrino e Samuele Ghiglia e trovano il punto della bandiera solo in pieno recupero con capitan Massaro. Prestazione da dimenticare sicuramente. Infine impresa del Colli Ortonovo che, seppur spuntato anche per l'assenza di Verona, si impone di misura in casa del forte Vallescriva grazie alla marcature decisiva del giovane Ninotti tornando addirittura a pensare ai Play - Off.



Pareggio a reti bianche con giallo del rigore non concesso a Righetti e sua relativa espulsione tra Levanto Calcio e Magra Azzurri. Prova d'orgoglio invece del Bogliasco che due volte sotto con la Goliardicapolis, reti di bomber Mura e di Salvini, ottiene il pareggio in pieno recupero grazie alle marcature di Cimieri e Del Vecchio. Brutta sconfitta in ottica salvezza per il Don Bosco Spezia che perde di misura in casa del Real Fieschi dove torna a segnare bomber Mosto e dove trova ancora la rete Ruffino già autore di due reti domenica scorsa contro il Magra Azzurri. Di Valletta la rete dei salesiani. Fieschi che arriva a pari punti con il Bogliasco a quota 25.



Pesantissima invece la sconfitta di un Valdivara 5 Terre sempre più desolatamente ultimo che viene sconfitto con un netto 6 - 0 dal Little Club James grazie alla doppietta di Sanni e le reti di Crosetti Zaami, Matzedda e Galliano.



I TOP DI GIORNATA



CANALETTO SEPOR: Grande prova contro la Forza e Coraggio e vittoria in rimonta con vista sulla prima posizione.



BOGLIASCO: Non mollano mai i biancorossi di mister Guido Poggi che recuperano lo svantaggio e trovano un gran punto contro la Goliardicapolis.



MARASSI: Grande prestazione e vittoria netta sul quotato Golfo Paradiso PRCA.



I FLOP DI GIORNATA



DON BOSCO SPEZIA: In termini di classifica la sconfitta in casa del Real Fieschi è di quelle che influiscono nel corso di una stagione.



VALDIVARA 5 TERRE: Quindici giocatori al campo, sei gol subiti: sconfitta pesante e ultimo posto sempre più delineato. Si prospetta un doppio salto all'indietro in due stagioni in quel di Beverino.



CLASSIFICA MARCATORI



20 MOSTO (Real Fieschi)



12 Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)



10 Verona (Colli Ortonovo)

10 Naclerio (Forza e Coraggio)



9 Mura (Goliardicapolis)

9 Costa (Canaletto Sepor)

9 Paoletti (Sammargheritese)

9 Lunghi e Cupini (Cadimare)

9 Monticone e Massaro (Golfo Paradiso PRCA)