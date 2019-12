Il punto, il Cadimare rimonta e batte il Canaletto ed è primo alla sosta

La Spezia - Ennesimo cambio della guardia in vetta che consegna il titolo di Campione d'Inverno al Cadimare. La squadra di mister Buccellato infatti, come visto nella nostra cronaca, vince in rimonta il big match del "Tanca" contro il Canaletto. Allo svantaggio subito da parte di Marozzi, poi espulso al pari di Ambrosini hanno risposto Del Santo, Lunghi, con la solita pennellata da calcio di punizione, e Rossi. I "Pirati" ringraziano poi il loro fresco ex attaccante Pannone che nel debutto bis con la maglia del Don Bosco Spezia affonda i "cugini" della Forza e Coraggio con una bella doppietta di reti inframezzate dal momentaneo pareggio di Naclerio. I graziotti si mangiano le mani per aver fallito con Amorfini il rigore del possibile sorpasso. Nel finale espulso Cuccolo. Come se non bastasse questo a rendere veramente avvincente questo torneo il Colli Ortonovo si conferma squadra tostissima e interrompe la lunga serie di risultati utili consecutivi del Gofo Paradiso PRCA battendolo per 2 - 0. Vantaggio immediato del solito bomber Verona su assist di Musetti, raddoppio su calcio di rigore trasformato da Nicola Lorenzini con conseguente espulsione per doppia ammonizione di Cerrone.



Raggiunge il Canaletto in quarta posizione il Vallescrivia che supera il Levanto Calcio per 3 - 2 interrompendo la serie di otto risultati utili consecutivi dei rivieraschi che si svegliano troppo tardi. La doppietta dell'ex Casale Cardini porta i locali sul doppio vantaggio, ma Rezzano e Barilari riescono a riequilibrare il parziale fino all'infortunio di Zito che incespicava lasciando campo libero a Fassone che siglava così il gol vittoria dei tigrotti di Amirante.



Dopo il cambio in panchina con l'allontanamento di D'Asaro torna alla vittoria la Goliardicapolis che travolge con un poker il malcapitato Magra Azzurri. A segno bomber Mura, il difensore neo acquisto ex Pietra Ligure Bottino, l'altro attaccante De Martini e il mediano Dotto. Di Leonini, partito ancora dalla panchina, il gol della bandiera per i "blues". Si porta sul doppio vantaggio con Alagona e Ricci il Little Club James, ma viene rimontato dal Marassi che vince la partita ribaltando tutto grazie alle reti di Vulpes, Maucci e Stradi. Marassi che sale a quota 24, dovendo recuperare la gara con il Colli Ortonovo che segue a 23, portandosi ad una lunghezza proprio dalla Goliardicapolis ora a 25.



Vittoria importante per la Sammargheritese che grazie alla rete di Olmo, neo acquisto per l'attacco di Camisa, va a vincere di misura in casa del fanalino di coda Valdivara 5 Terre. Infine bruttissima sconfitta per il Real Fieschi battuto dal Bogliasco in un'importante scontro salvezza. Decide la doppietta di Cappelletti nella ripresa. Per una volta il bomber Mosto non trova la via della rete.



I TOP DI GIORNATA



PANNONE: Esordio bis da incorniciare con la maglia del Don Bosco Spezia che batte la Forza e Coraggio grazie ad una sua doppietta.



CADIMARE: Vittoria fondamentale in rimonta in uno scontro diretto difficile come quello in casa del Canaletto Sepor. Primato in classifica e titolo di Campione d'Inverno in cascina per i "Pirati".



COLLI ORTONOVO: Anche in questo caso splendida prestazione e grande vittoria per la squadra di mister Cucurnia Paolo che affonda il Golfo Paradiso PRCA ex capolista.



I FLOP DI GIORNATA



FORZA E CORAGGIO: Occasione sprecata in casa di una formazione in lotta per la salvezza e reduce da una sessione invernale di mercato "complicata".



VALDIVARA 5 TERRE: Sconfitta anche nello scontro diretto con la Sammargheritese che in trasferta di solito non eccelle in risultati eclatanti. Una vittoria e 3 pareggi per 6 punti in 15 partite disputate. La situazione è difficile.



CLASSIFICA MARCATORI



17 MOSTO (Real Fieschi)



11 Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)



8 Lunghi (Cadimare)

8 Costa (Canaletto Sepor)



7 Leonini (Magra Azzurri)

7 Verona (Colli Ortonovo)

7 Massaro (Golfo Paradiso PRCA)

7 Naclerio A. (Forza e Coraggio) [4 reti con il Valdivara 5 Terre, ndr]