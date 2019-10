Il punto, il Cadimare ci mette la testa e vince il Derby della Costa

La Spezia - Il Derby della Costa, ampiamente analizzato lunedì nella nostra ricca cronaca, ci ha consegnato una nuova capolista: il Cadimare. La squadra di Buccellato ha saputo ribaltare il vantaggio della Forza e Coraggio siglato da Pesare grazie a due colpi di testa di Bertagna e Giannini e infliggere la prima sconfitta ai graziotti. Un successo che è valso la vetta della classifica ai "Pirati" di mister Buccellato, anche perchè la sorpresa Colli Ortonov è caduta a Genova contro un rigenerato Little Club G. Mora. E dire che a passare in vantaggio erano stati gli spezzini di Cucurnia con Lorenzini N. in gol con un gran tiro dalla distanza. Micidiale l'uno - due firmato da Zaami, ex Juniores Nazionale del Ligorna la scorsa stagione, e Gonano tra il 76° e il 78° che hanno battuto Blandi dando la vittoria alla squadra di Di Somma.



In seconda posizione la Forza e Coraggio è raggiunta dal Marassiche che anche contro la Sammargheritese si conferma squadra quadrata infatti nonostante il vantaggio ospite con Paoletti, che sbaglia anche il rigore del possibile 1 - 2, i locali la ribaltano con i gol di altri due ex Juniores Nazionali del Ligorna come Vulpes e Olanda. Un punto più sotto il Colli Ortonovo si vede raggiunto in classifica, certamente cortissima nelle prime posizioni, dal Canaletto Sepor che cala il poker di reti nel derby spezzino con il Valdivara 5 Terre grazie alla doppietta del solito Costa e alle reti di Antonelli J. e Poli. Parziale 2 - 1 ospite a firma di Bertonati, Valdivara penultimo a quota 3.



Va peggio al Don Bosco Spezia fermo ancora a 0 alla voce punti conquistati. Nonostante il cambio in panchina la storia per i salesiani si ripete anche nello scontro diretto con il Bogliasco: troppi gol incassati. Cappelletti apre le danze su punizione, Nicolini pareggia i conti sempre da calcio da fermo. Pintus e un gran gol di Bosio nella ripresa fissano il definitivo 3 - 1.



Successo del Magra Azzurri, come visto lunedì in cronaca, in casa del Real Fieschi grazie alla rete di Salamina. Grande vittoria del Vallescrivia che infligge la seconda sconfitta consecutiva alla quotata Goliardicapolis: Tosonotti e Fassone rendono vano il sigillo di De Martini. Infine il Golfo Paradiso ne fa quattro al Levanto. Partenza sprint ospite con la doppietta di Rizzo e Monticone, Marasco e Tuvo provano a riaprirla a cavallo dei due tempi, Masi la chiude definitivamente per gli uomini di Foppiano.



I TOP DI GIORNATA



BERTAGNA e LUNGHI (Cadimare): La partita con la Forza e Coraggio è bella ed equilibrata. Il difensore fa la differenza tenendo in piedi i suoi nel momento di maggiore sofferenza e trovando il gol del pareggio. Il centrocampista ispira la manovra, offre assist ai compagni ed entra in tutte e due le reti dei "Pirati".



VALLESCRIVIA: Gran vittoria contro la Goliardicapolis.



I FLOP DI GIORNATA



DON BOSCO SPEZIA: Sesta sconfitta su sei e soprattutto una difesa che fa acqua da tutte le parti. 15 gol subiti. Solo il Valdivara ha fatto peggio, ma almeno ha vinto lo scontro diretto.



VALDIVARA 5 TERRE: Altro brutto K.O. con largo passivo. Ben 21 reti subite ne fanno la peggiore difesa del campionato. Penultimo posto a quota 3 punti.



SAMMARGHERITESE: La larga vittoria della settimana precedente solo un episodio? Brutto K.O. con un Marassi che rimane anche in dieci uomini.



CLASSIFICA MARCATORI



6 MOSTO (REAL FIESCHI)



4 Costa (Canaletto Sepor)

4 Vaccaro (Vallescrivia)

4 Corvi (Forza e Coraggio)

4 Naclerio A. (Valdivara 5 Terre)

4 Lunghi e Cupini (Cadimare)