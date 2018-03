Il punto, gli unici due gol realizzati danno la vittoria al Cadimare

Giornata spezzata in due con quattro rinvii e tre pareggi a reti bianche. La squadra di Buccellato batte il Don Bosco Spezia e ipoteca la salvezza. Colli Ortonovo spuntato con la Goliardicapolis. Ottimo punto per la F&C contro il Magra Azzurri

La Spezia - Se possibile con il maltempo va anche peggio nel campionato di Promozione Girone B dove vengono rinviate la metà delle partite in programma. Non si sono disputate Real Fiumaretta - Athleric Club Liberi, Casarza Ligure - San Cipriano, Real Fieschi - Ronchese e il big match Angelo Baiardo - Golfo Paradiso Prorecco Camogli. Maltempo che influisce comunque anche sulle gare disputate con ben tre pareggi a reti bianche su quattro partite e le uniche due realizzazioni nel derby tra Cadimare e Don Bosco Spezia con i "Pirati" che in pratica con questa vittoria blindano la permanenza in Promozione nell'anno del debutto assoluto della società del presidente Russo Adriano. Decidono le reti di Dell'Ovo, l'uomo più in forma di Buccellato in questo momento, che salta Fiocchi Alessandro e supera Fiorito con un destro angolato e il neo entrato Rossetti che allo scadere ripete la rete di sette giorni prima fissando il definitivo 2 - 0. I "salesiani" recriminano invece per due reti annullate a Pannone: una sullo 0 - 0 per un evidente tocco di mano e l'altra che poteva valere l'1 - 1 per posizione di fuorigioco. Da segnalare anche l'espulsione di Fiocchi Alessandro a una ventina di minuti dalla fine e il rientro tra i salesiani del forte esterno Mattia Valletta subentrato nella ripresa. In pieno recupero espulso anche D'Imporzano tra i locali entrato in campo da appena 5' minuti. Finisce a reti bianche il big match tra Rivasamba e Little Club G. Mora. Pochissime le occasioni da rete anche se nella prima frazione i "calafati" colpiscono una traversa con Vottero, mentre nella ripresa rispondono i ragazzi di Pandiscia con un palo di Sanni. Stesso risultato e sfida che in pratica si chiude senza occasioni o quasi quella tra la Goliardicapolis e il Colli Ortonovo. Mister Rolla Cristiano può recriminare per le assenze causa infortunio dei suoi bomber Verona, capocannoniere del torneo con 18 reti, e Rosati. Un pareggio che complica la possibile rincorsa Play - Off delle "Fenici". Reti bianche anche tra una rimaneggiatissima Forza e Coraggio e il Magra Azzurri in uno dei derby provinciali di Promozione. Come visto nella nostra cronaca ieri forse la squadra ospite fa qualcosina in più per cercare la vittoria su un terreno ai limiti della praticabilità, ma sbatte contro un grandissimo Mozzachiodi. Pareggio tutto sommato giusto anche in questo caso e squadre che avvicinano la salvezza.



I TOP DI GIORNATA



CADIMARE: Vittoria di fondamentale importanza contro il Don Bosco Spezia dell'ex Tarasconi, in pratica con questi tre punti la squadra di Buccellato conquista una salvezza anticipata.



MOZZACHIODI (Forza e Coraggio): Grande prova del portierone delle "Furie Rosse" che risulta essere il migliore in campo contro il Magra Azzurri nel derby del "Tanca".



CLASSIFICA MARCATORI



18 VERONA (Colli Ortonovo)



13 Lombardini (Real Fiumaretta)



11 Paterno (Golfo Paradiso Prorecco Camogli)



10 Casella (Real fieschi)

10 Cantoni (Forza e Coraggio)



9 Pesare (Forza e Coraggio)

9 Provenzano (Angelo Baiardo)

9 Fassone (Athletic Club Liberi)



8 Gandolfo (Real Fieschi)

8 Rosati (Angelo Baiardo)

8 Grezzi (Athletic Club Liberi)

8 Marasco (Rivasamba) [ceduto a Dicembre al Rapallo]