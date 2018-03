Il punto, giornata da incorniciare per Don Bosco, Colli Ortonovo e Cadimare

Salesiani vincono il derby con la Forza e Coraggio, le formazioni di Cristiano Rolla e Buccellato fanno le imprese con Angelo Baiardo e Golfo Paradiso. Pari il derby Magra Azzurri - Real Fiumaretta e il big match di giornata tra prima e quarta

La Spezia - Finisce a reti inviolate il big match della XXIII tra la capolista Athletic Club Liberi e la quarta della classe Rivasamba, distanze invariate quindi di tre lunghezze tra le due contendenti. Non ne approfittano però Golfo Paradiso Prorecco Camogli e Angelo Baiardo entrambe sconfitte da due spezzine. A Recco a fare festa è il ritrovato Cadimare che, dopo la sconfitta di misura con la capolista nonostante una prova brillante, sfodera un'altra grande prestazione vincendo con pieno merito in rimonta. Almeno cinque o sei palle gol pulite per i "Pirati". Due volte Cellerino con grandi parate nega la gioia della rete a Biasi che colpiva anche la traversa dopo il vantaggio locale di Zucca. Il pareggio arriva con Dell'Ovo direttamente da calcio piazzato ad inizio ripresa, lo stesso ex Novese e RapalloBogliasco impegna poi severamente il portiere e sulla respinta Sebastiano Agrifogli spreca il vantaggio calciando sul fondo. Nel finale arriva il gol decisivo di Rossetti che si invola su lancio di D'Imporzano e fa esplodere la gioia dei "Pirati" per un grandissimo risultato. Gioia anche per il Colli Ortonovo che supera i "draghetti" di Poggi. Decisivo ancora una volta bomber Verona che porta in vantaggio i suoi ad inizio ripresa. A cinque minuti dal termine Mossetti insacca il pareggio, ma ancora Verona decide il match con una grande conclusione. La brutta notizia nel finale di partita arriva per l'infortunio del capocannoniere del campionato che sembra aver patito un brutto trauma al ginocchio. Cadimare che sale a 32 punti in settima posizione, tre punti sopra proprio il Colli ora a cinque punti dalla quinta piazza che vale i Play - Off occupata dal Real Fieschi che si impone in casa del Little Club G. Mora grazie ad una rete dell'ex Don Bosco Spezia e Vecchio Levanto Ronconi. La squadra bianco azzurra del presidente Levaggi riducendo il gap dalla seconda posizione a cinque punti toglie "la forbice" e se il campionato fosse terminato ora potrebbe disputare gli spareggi. Pareggio a reti bianche nel derby tra Magra Azzurri e Real Fiumaretta. Primo tempo di marca "blues" con i locali che pur privi dell'infortunato Salku si fanno pericolosi con due occasioni di Leonini e una per Mencatelli che sfiora il palo su punizione. Ripresa in cui parte meglio la squadra di Cervia con Valletta F. e Lombardini che vede il suo tiro salvato da Capetta. Nel finale occasione per il neo entrato Sarti che calcia alto dopo una respinta del portiere Rossi. Entrambe le compagini salgono a 31 punti mantenendo un vantaggio di +6 sul quintultimo posto ora occupato dal Don Bosco Spezia che come visto nella nostra cronaca da seguito all'importante vittoria con la Goliardicapolis centrando il successo nel derby con la Forza e Coraggio. Salesiani trascinati da Pannone, autore di una doppietta, e Flagiello che si impongono per 3 - 1. Ospiti rimaneggiati a rete con Cantoni per il momentaneo pareggio, ma nel finale il bomber graziotto si fa espellere per doppia ammonizione. Casarza Ligure ha vita facile in casa del fanalino Ronchese imponendosi per 0 - 2 con reti di D'Amelio e Traversaro e salendo a quota 21 in compagnia del San Cipriano che nell'altro scontro salvezza impatta con la Goliardicapolis: reti di Raiola per il SanCi e Incerti per gli ospiti di Bollentini.



I TOP DI GIORNTA



CADIMARE: Prova di grande spessore in casa di una delle squadre più in forma del campionato e il successo poteva essere anche maggiormente netto.



COLLI ORTONOVO: Anche per le "Fenici" il successo contro una grande del torneo come l'Angelo Baiardo è da leccarsi i baffi. Verona sugli scudi con un'altra doppietta, ma ora c'è apprensione per le sue condizioni fisiche.



DON BOSCO SPEZIA: Anche per gli spezzini una vittoria fondamentale. Tre punti importantissimi in ottica salvezza conquistati con merito nel derby contro la Forza e Coraggio.



I FLOP DI GIORNATA



LITTLE CLUB G. MORA: Seconda sconfitta consecutiva in quello che poteva essere uno spareggio per la quinta piazza valevole per i Play - Off. Passa il Real Fieschi invece che allunga il vantaggio.



CLASSIFICA MARCATORI



18 VERONA (Colli Ortonovo)



13 Lombardini (Real Fiumaretta)



11 Paterno (Golfo Paradiso Prorecco Camogli)



10 Casella (Real Fieschi)

10 Cantoni (Forza e Coraggio)



9 Pesare (Forza e Coraggio)

9 Provenzano (Angelo Baiardo)

9 Fassone (Athletic Club Liberi)



8 Gandolfo (Real Fieschi)

8 Rosati (Angelo Baiardo)

8 Grezzi (Athletic Club Liberi)

8 Marasco (Rivasamba) [ceduto a Dicembre al Rapallo]