Il punto, ennesimo cambio in vetta alla classifica

La Spezia - Altra giornata in archivio, altro cambio in vetta nel sempre più incertissimo, combattuto e appassionante Girone B di Promozione della Liguria. Un approccio sbagliato alla partita costa al Cadimare la sconfitta in casa del Golfo Paradiso PRCA e la vetta della graduatoria. Decisive le reti di Monticone e Bacigalupo arrivate nel primo quarto d'ora di gioco. La squadra di Buccellato poi ingrana e mette alle corde quella di Foppiano sfiorando varie volte la rete, ma senza riuscire mai a riaprire la partita. Golfo che dopo due sconfitte torna alla vittoria e si riprende il terzo posto a due punti dal Cadimare secondo e tre dalla neo capolista Forza e Coraggio. I graziotti vanno sotto con il Little Club James per la rete di Matzedda, la ribaltano con Esposito e un tiro di Pesare deviato da un avversario, subiscono il nuovo pareggio di Luca Corallo, ma ancora lo scatenato Esposito e Naclerio chiudono i conti e rimandano in vetta i rossobianchi.



Scivola in quarta piazza il Canaletto Sepor annichilito nel primo tempo da una scatenata Sammargheritese che chiude la pratica "canarina" con 45' minuti di anticipo grazie alle reti di Olmo, Salano e Mortola. Nella ripresa Marozzi su rigore sigla il gol della bandiera per la squadra spezzina. Piomba in zona Play - Off prendendosi la quinta posizione il Vallescrivia di Amirante che si impone in casa del Valdivara 5 Terre fanalino di coda. La squadra di Priano resiste 45' minuti poi nel giro di cinque minuti incassa le reti di Cardini e Tosonotti che decidono il match del "Colombo" in favore dei "tigrotti".



Scivola in sesta piazza il Colli Ortonovo che impatta a Castelnuovo Magra contro il redivivo Bogliasco passato in vantaggio con Maghamifar, ma raggiunto sull'1 - 1 dal solito Verona. Le "Fenici" spezzine sono raggiunte a quota 31 punti dalla Goliardicapolis che torna al successo dopo l'incredibile sconfitta di sette giorni prima con il Valdivara imponendosi al "Cimma" sul Don Bosco Spezia con un netto 0 - 3 deciso dalle segnature di Ferrando, Filippone e bomber Mura.



Si segnalano poi gli importanti successi di Magra Azzurri e Levanto. I "blues" di Paolini in una partita combattuta hanno la meglio sul sempre ostico Marassi grazie alla rete del centrocampista Romiti. Il Levanto espugna il campo di Cogorno superando per 1 - 2 il Real Fieschi. Vittoria pesante griffata dai bomber Marasco e Righetti, mentre nel finale è l'albanese Asimi a provare a riaprire il discorso per i bianco azzurri di mister Paglia, ma senza successo.



I TOP DI GIORNATA



ESPOSITO (FORZA E CORAGGIO): Partita straripante dell'attaccante graziotto letteralmente incontenibile per gli avversari che non lo prendono mai. La doppietta è il giusto premio ad una prova di tale spessore.



GOLFO PARADISO PRCA: Dopo due sconfitte consecutive torna alla vittoria piegando l'ex capolista Cadimare.



SAMMARGHERITESE: Terza vittoria consecutiva. Prima frazione perfetta contro un Canaletto Sepor irriconoscibile.



LEVANTO CALCIO: Tre punti pesantissimi in ottica salvezza quelli conquistati in casa del Real Fieschi.



I FLOP DI GIORNATA



CADIMARE: L'approccio completamente sbagliato al match costa la sconfitta e la vetta della classifica.



CANALETTO SEPOR: "Canarini" letteralmente irriconoscibili al "Broccardi" di Santa Margherita Ligure.



CLASSIFICA MARCATORI



19 MOSTO (Real Fieschi)



12 Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)



10 Verona (Colli Ortonovo)



9 Costa (Canaletto)

9 Lunghi (Cadimare)

9 Naclerio (Forza e Coraggio)



8 Cupini (Cadimare)

8 Leonini (Magra Azzurri)

8 Paoletti (Sammargheritese)

8 Alvisi ed Esposito (Forza e Coraggio)



G.L.