Il punto, continua il duello a distanza tra Forza e Coraggio e Cadimare

La Spezia - In attesa dei recuperi della giornata quasi totalmente rinviata per l'Allerta Meteo due domeniche fa si conferma in vetta alla classifica del Girone B di Promozione la Forza e Coraggio. I graziotti stendono con un perentorio 3 - 1 un cliente ostico come il Marassi grazie alla seconda rete consecutiva di Esposito, al rigore trasformato da uno scattante Amorfini e il tris suggellato da Stella. Solo nel finale gli ospiti, ridotti in dieci uomini per l'espulsione di Maucci, rendevano meno amara la sconfitta grazie al gol della bandiera a firma di Raso. Due punti più sotto troviamo i "cugini" del Cadimare. I "Pirati", come visto nella nostra cronaca dettagliata, superano nel derby spezzino un Valdivara 5 Terre ora fanalino di coda del torneo calando un tris nonostante le assenze di ben quattro elementi fermati dal Giudice Sportivo dopo la sconfitta di Santa Margherita Ligure. A segno Agrifogli su assist dell'ex Lunghi, Giannini su assist di Cupini e lo stesso ex Fezzanese prima del punto della bandiera di Ciuffardi.



In terza posizione appaiate il Golfo Paradiso PRCA e la Goliardicapolis. La squadra di Foppiano vola con la quarta vittoria consecutiva questa volta ai danni di un Real Fieschi sempre più in crisi di risultati. Il derby è deciso dagli attaccanti Massaro e Rizzo. Tris invece dei granata di D'Asaro sul Little Club James. Goliardica che ritrova bomber Mura e regola la squadra di Di Somma, reduce dal successo sul Bogliasco nell'unica partita giocata la domenica precedente, grazie a Gatto, De Martini e Ferrando. Di Corallo in pieno recupero il punto rossoblu.



Al quinto posto salgono invece Vallescrivia e Canaletto Sepor. Per gli scriviani basta il gol messo a segno dal talentuoso Cardini per avere ragione di un Bogliasco fermo a 7 punti in classifica. Sempre di misura, ma in una partita viva e sofferta il successo della squadra di Bastianelli che ha la meglio al "Marchini" di un ottimo Colli Ortonovo. Il derby è deciso dalla rete del talentuoso giovane canarino Marte. I rossoblu troverebbe il pareggio a metà ripresa, ma l'arbitro non si avvede di un pallone che a detta di molti avrebbe superato la linea della porta difesa da Bertagna. Il gioco quindi è proseguito con i gialloblu che hanno agevolmente controllato il finale di partita portandosi a casa tre preziosi punti.



Finisce in parità lo scontro tra Sammargheritese e Levanto Calcio. A mantenere la rete intonsa per i rivieraschi ci pensa il portiere Zito che para un calcio di rigore allo specialista Gambarelli. Un punto prezioso in ottica salvezza per la squadra di Agata su un campo dove due domeniche prima era crollata l'ormai ex capolista Cadimare. Infine seconda vittoria consecutiva per il Don Bosco Spezia che, trascinato da un ottimo Nicolini autore di un gol e un assist dopo il rigore del vantaggio di di Valletta e della rete di Bertocchi, batteva per 3 - 1 un Magra Azzurri in crisi di risultati in rete nel finale con Valentini. Salesiani che salgono a quota 6 punti in classifica lasciando l'ultima posizione, ospiti fermi a 9 punti.



I TOP DI GIORNATA



NICOLINI (Don Bosco Spezia): Il centrocampista classe '99 è veramente l'uomo in più dei salesiani in questo difficile inizio di stagione. Anche contro il Magra Azzurri arriva una prestazione di grande livello: assist per il gol del 2 - 0 di Bertocchi e tris da lui stesso messo a segno. Giovane, ma già veterano. Già quattro le reti in stagione.



ZITO (Levanto Calcio): Parata decisiva per i rivieraschi quella con cui il portiere ex Framurese neutralizza il rigore di Gambarelli e blinda il prezioso punto della squadra di Agata.



FORZA E CORAGGIO: Altra prova di forza e superiorità dei graziotti che si fanno un sol boccone del Marassi, squadra che si era sempre dimostrata ostica, e rinforzano il primato in classifica.



I FLOP DI GIORNATA



REAL FIESCHI: Grande squadra il Golfo Paradiso e in ottimo momento di forma, ma il campionato della formazione di Paglia fin qui è veramente deludente.



MAGRA AZZURRI: Periodo di appannamento dei "blues" confermato con la sconfitta maturata in casa dell'ex fanalino di coda Don Bosco Spezia.



CLASSIFICA MARCATORI



7 MOSTO (Real Fieschi)



5 Cupini (Cadimare)

5 Esposito (Forza e Coraggio)

5 Vaccaro (Vallescrivia)



4 Lunghi (Cadimare)

4 Costa (Canaletto)

4 Corvi (Forza e Coraggio)

4 De Martini (Goliardicapolis)

4 Nicolini (Don Bosco Spezia)

4 Naclerio A. (Valdivara 5 Terre)

4 Massaro e Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)



