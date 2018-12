Il punto, Vottero al 92° per l'allungo della capolista

Il Rivasamba ha la meglio nel recupero di un buon Canaletto e allunga sul Real Fieschi steso dal Magra Azzurri. Athletic in seconda piazza. Il Cadimare parte forte con un poker al Colli. Vittorie pesanti per Don Bosco e F&C con Casarza e Burlando

La Spezia - La capolista Rivasamba, contro il Canaletto, soffre, ma all'ultimo tuffo porta a casa la vittoria e riesce anche ad allungare il vantaggio a +3 sull'Athletic vista la sconfitta del Real Fieschi a Santo Stefano Magra. Come visto nella nostra cronaca un tempo a testa per le due squadre. Calafati avanti con la doppietta di bomber Marasco, un rigore molto contestato, che sciupano occasioni per il tris, ma a pochi minuti dalla fine della frazione la punizione di Ponte riapre i giochi. Ripresa ad appannaggio "canarino" con la traversa colpita da Costa, un altro paio di occasioni mancate e il pari di Giannini. Quando tutto fa pensare al pareggio l'ex Lazio e Brescia Simone Del Nero pennella per Vottero che realizza il gol vittoria e si fa anche espellere per eccesso di esultanza. Ai "canarini" rimane la prestazione, ma i punti latitano con il terzultimo posto a quota 11. Un grande Magra Azzurri (nella foto la rosa di mister Paolini, ndr) supera di misura il Real Fieschi con la squadra di Paglia ora terza. Decide Leonini nella ripresa. Come visto nella nostra cronaca di ieri grande prova dei "blues" che mettono in mostra un'impressionante solidità difensiva grazie alla coppia centrale Mezzani - Valentini che per una volta annullano il super bomber Gandolfo rimasto a secco dopo i primi 13 gol realizzati in 12 partite. Ne approfitta l'Athletic Club Liberi che in un derby genovese di certo non facile regola all'inglese il Little Club G. Mora grazie alle realizzazioni di Pagano e Del Vecchio trovando così la seconda posizione in classifica. Little raggiunto in quinta piazza proprio dal Magra Azzurri e dal Cadimare che regola con un poker il Colli Ortonovo. Partita gradevole nel primo tempo con le reti di Lunghi, all'esordio con i Pirati e migliore in campo, e Panico. Nella ripresa doppietta di Dell'Ovo e sigillo finale di Alvisi preceduto dalla perfetta punizione di Rosati. Come visto nella nostra cronaca di ieri un secondo tempo troppo nervoso per le "Fenici" di mister Rolla che chiudono addirittura in nove uomini per le espulsioni di Vacchino e Verona. In quarta posizione sale il Golfo Paradiso PRCA che regola all'inglese il fanalino Borzoli grazie alle marcature di Aprile e bomber Massaro. Scorrendo la classifica ecco poi appaiate a 18 punti Goliardicapolis e Don Bosco Spezia. La Goliardica si impone per 2 - 0 contro il Campomorone Sant'Olcese in una sfida da prendere sempre con le molle. Subito in rete alla mezzora il neo acquisto Sighieri imitato cinque minuti dopo da Incerti. I salesiani invece ritornano con i tre punti dalla trasferta in casa del Casarza Ligure. Vantaggio nel primo tempo con Pannone su assist di Mattia Valletta, cinque minuti dopo pari granata con Oneto con un perfetto rasoterra. Ad inizio ripresa espulso Bertoletti e per gli spezzini potrebbe mettersi in salita, ma nel finale l'arbitro concede un rigore per l'atterramento in area di Nicolini e dal dischetto capitan Ferdani è freddissimo a realizzare il punto della vittoria. Una vittoria pesante per il Don Bosco che allontana le zone calde della classifica lasciando in quartultima piazza i granata di mister Francesco D'Amelio. Infine torna alla vittoria la Forza e Coraggio che supera per 3 - 1 l'altro fanalino di coda Burlando staccando in un sol colpo Canaletto, Casarza Ligure e Colli Ortonovo. Nella sfida salvezza del "Tanca" le "Furie Rosse" colpiscono con Cuccolo su assist del giovane Memaj autore di un'ottima prova. Ad inizio ripresa raddoppio di Conti con un colpo di testa e tris di Giuseppe Esposito A questo punto sale sugli scudi Mozzachiodi con una paratona su Dapelo che poco dopo riesce comunque a realizzare. Ecco poi il palo di Conti su punizione. A sei minuti dalla fine fallo in area dello stesso Conti, espulso, ma Mozzachiodi si supera parando il rigore di Dapelo e sigillando la vittoria graziotta.



I TOP DI GIORNATA



LUNGHI (Cadimare): Giocatore da altra categoria. Un piacere per gli occhi i suoi scambi palla a terra con i compagni. Non dà punti di riferimento sigla al primo tentativo il gol che sblocca il match con un perfetto diagonale incrociato all'angoletto basso, sfiora il raddoppio salvato dall'ex Franceschini e per tutta la partita fa girare i "Pirati" subendo anche vari falli dagli avversari.



MAGRA AZZURRI: Impresa della squadra di Paolini che batte la seconda forza del torneo Real Fieschi.



SIGHIERI (Goliardicapolis): Altro giocatore che per la categoria è un vero lusso, subito decisivo con un gol all'esordio in maglia granata.



DON BOSCO SPEZIA: In inferiorità numerica a Casarza coglie una vittoria importantissima riuscendo a rilanciarsi verso i piani alti della classifica.



I FLOP DI GIORNATA



COLLI ORTONOVO: Perdere con il "nuovo Cadimare", una specie di corazzata per la Promozione, ci sta. Farlo con un secondo tempo di nervosismo assoluto con due espulsioni che peseranno sulle prossime giornate assolutamente no.



CAMPOMORONE SANT'OLCESE: A girone di andata quasi terminato ci si aspettava sicuramente di più dalla squadra di mister Pirovano che langue in 10° posizione a quota 15 punti avendo già incassato sei sconfitte in 13 partite.



CLASSIFICA MARCATORI



13 GANDOLFO (Real Fieschi)



10 Marasco (Rivasamba)

10 Massaro (Golfo Paradiso PRCA)



8 Pannone (Don Bosco Spezia)



7 Dapelo (Burlando)

7 Cagliani (Athletic Club Liberi)



5 Costa (Canaletto)

5 Dell'Ovo (Cadimare)

5 Grosso (Athletic Club Liberi)

5 Raiola (Little Club Genoa Mora)