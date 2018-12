Il punto, Ruffino sancisce la prima sconfitta del Rivasamba

Real Fieschi che supera i "calafati" raggiunti in testa dall'Athletic che va a vincere con la Goliardicapolis. Buon momento per Cadimare e Magra Azzurri che vincono i derby con Canaletto e Colli Ortonovo. Pari invece tra Don Bosco e Forza e Coraggio

La Spezia - La penultima giornata del Girone B di Promozione vede materializzarsi la prima sconfitta stagionale per la capolista e corazzata Rivasamba che perde lo scontro diretto con la terza in classifica Real Fieschi nonostante i bianco azzurri si presentassero privi del loro bomber e capocannoniere del torneo Gandolfo. A farne le veci ci ha pensato Ruffino siglando la doppietta decisiva che costa anche la vetta in solitaria alla squadra di Del Nero raggiunta a quota 31 dall'Athletic Club Liberi, per il Fieschi sono invece 29 i punti. I ragazzi di Mariani si impongono nel difficile match in casa della Goliardicapolis uscita nettamente rinforzata dopo la campagna acquisti invernale. Per gli ospiti decidono la doppietta di Del Vecchio e la sesta rete stagionale del portiere divenuto attaccante Grosso (nella foto, ndr), per i locali secondo gol consecutivo in due partite in granata per Sighieri e secondo gol ad opera di Pierluigi Gatto. Quarta posizione a quota 25 per il Golfo Paradiso Prorecco Camogli cui basta il centro del solito Massaro, vice cannoniere del campionato, per sbancare il campo del Little Club G. Mora. I rossoblu genovesi vengono quindi superati al quinto posto in classifica dalla coppia spezzina formata da Cadimare - Magra Azzurri. Nella giornata che prevedeva ben tre derby alla Spezia i "Pirati" centrano un'altra importante vittoria superando con un tris di reti il Canaletto invischiato per non retrocedere in terzultima posizione a quota 11 punti. A segno per gli ospiti Sebastiano Agrifogli, Alvisi al secondo gol consecutivo con la nuova maglia e il "Cigno" Maggiore ex di turno. Nel finale "canarini" che accorciano con Marozzi. Come visto nella nostra cronaca di ieri partita praticamente a senso unico quella del Magra Azzurri in casa di un rimaneggiato Colli Ortonovo. Le reti per la squadra di Paolini arrivano però solo nel finale grazie al solito Leonini, Romiti e al subentrato Sarti Alessandro che segna appena 3' minuti dopo il suo ingresso in campo. A quota 19 ecco il Don Bosco Spezia che, come visto nella nostra cronaca di ieri, impatta al "Cimma" nell'ultimo derby cittadino contro la Forza e Coraggio. Vantaggio di capitan Ferdani per i "salesiani", che sbaglia anche un calcio di rigore, pareggio dell'ex di turno Giuseppe Esposito per i graziotti. Pareggio per il Campomorone Sant'Olcese contro il Casarza Ligure: risultato finale di 2 - 2 che fa raggiungere ai granata il Colli Ortonovo a quota 13 punti. 16 quelli della squadra di Pirovano che dopo il doppio vantaggio di Curabba e Trabacca vede Oneto riaprire la partita e Botti pareggiarla incredibilmente in pieno recupero. Infine vittoria per 3 - 0 a tavolino in favore del Borzoli che supera così la Burlando, ora da sola ultima in classifica. Per gli "orange" sembra addirittura possibile un clamoroso ritiro dal campionato.



I TOP DI GIORNATA



REAL FIESCHI: Ruffino pensa a fare le veci di Gandolfo, squalificato, e i bianco azzurri di mister Paglia infliggono la prima sconfitta stagionale alla corazzata Rivasamba portandosi a - 2 dalla vetta.



CADIMARE: Altra vittoria convincente per la squadra di Buccellato



MAGRA AZZURRI: Momento d'oro per i "blues" che si impongono in casa di un rimaneggiato Colli Ortonovo e continuano a veleggiare nei piani alti della classifica.



ATHLETIC CLUB LIBERI: La trasferta in casa della Goliardicapolis non era certo semplice, soprattutto dopo il mercato invernale in entrata dei granata, ma la squadra di Mariani conquista una vittoria pesante che vale la testa della classifica in coabitazione con il Rivasamba.



I FLOP DI GIORNATA



CAMPOMORONE SANT'OLCESE: Contro il Casarza Ligure bisogna accontentarsi del quarto pareggio stagionale con i locali che si fanno raggiungere in pieno recupero, i progetti per un campionato di vertice sembrano definitivamente abbandonati.



BURLANDO: Sconfitta a tavolino con la squadra che non si presenta, potrebbe anche esserci un clamoroso ritiro per gli "orange".



CLASSIFICA MARCATORI



13 GANDOLFO (Real Fieschi)



11 Massaro (Golfo Paradiso PRCA)



10 Marasco (Rivasamba)



8 Pannone (Don Bosco Spezia)



7 Dapelo (Burlando)

7 Cagliani (Athletic Club Liberi)



6 Ruffino (Real Fieschi)

6 Grosso e Del Vecchio (Athletic Club Liberi)