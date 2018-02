Il punto, Pannone ferma il Golfo Paradiso e l'Athletic allunga

Il Don Bosco impatta con la seconda, la capolista vince con un rigore di Aprile. Baiardo batte Little Club, ancora Arnulfo per il Rivasamba. Gran Fiumaretta batte Fieschi, mentre il Colli Ortonovo fa suo il derby con il Magra Azzurri. Male la F&C

La Spezia - Basta un rigore trasformato dal centrocampista goleador Aprile all'Athletic Club Liberi per battere di misura una Goliardicapolis che vende cara la pelle alla capolista. La squadra di Mariani con questi tre punti vede aumentare a +3 il vantaggio sulla prima inseguitrice Golfo Paradiso Prorecco Camogli. La terribile neo promossa è infatti fermata sul pareggio casalingo dalla propria "bestia nera" Don Bosco Spezia che già all'andata aveva battuto la vice capolista. Salesiani, pur privi di quattro titolari, avanti con Pannone (nella foto di repertorio, N.d.r.) che superava Cellerino con un delizioso pallonetto dopo l'assist di Ferdani, ma i locali impattavano cinque minuti dopo con il colpo di testa di Costa su assist di Paterno. Ripresa e a 20' minuti dalla fine ancora la squadra di Tarasconi avanti con il diagonale vincente di Pannone, questa volta smarcato da Bertocchi, ma anche questa volta il vantaggio durava poco più di cinque minuti dato che Paterno si conquistava, fallo di Fiocchi Alessandro, un calcio di rigore da lui stesso trasformato. Punto comunque importante per gli spezzini su un campo difficile con i rossoneri che agganciano proprio la Goliardicapolis a quota 19 al quartultimo posto in classifica. Golfo Paradiso raggiunto in seconda posizione dall'Angelo Baiardo che ha la meglio nello scontro diretto del Little Club G. Mora grazie alle marcature di Bianchino, ex Canaletto e Valdivara tra le altre, e Provenzano, mentre per i rossoblu di Pandiscia va a segno Sanni. Il confine tra seconda e quinta piazza inizia ora ad essere più marcato con 8 punti di distacco che potrebbero mettere a rischio l'ultima posizione valida per i Play - Off. In quarta posizione si conferma invece il Rivasamba cui basta un acuto di Arnulfo per sbarazzarsi del San Cipriano rimasto fermo in quintultima posizione a quota 20 punti. Grande vittoria invece per il Real Fiumaretta che supera per 2 - 0 il lanciato Real Fieschi reduce da 11 risultati utili consecutivi. Romiti nel finale di prima frazione e Lombardini a pochi minuti dal termine del match con una pregevole punizione hanno deciso la partita. Da segnalare anche uno splendido calcio di punizione dello specialista Ragonesi ad inizio ripresa che incoccia la traversa e una rete annullata per fuorigioco al bomber ospite Gandolfo quando il parziale era ancora inchiodato sullo 0 - 0. Tre punti importantissimi in ottica salvezza per la squadra di Cervia che si porta a +6 dalla zona Play - Out appaiata al Cadimare. I "Pirati" tornano alla vittoria superando di misura il fanalino Ronchese, oramai condannato alla retrocessione con soli 6 punti conquistati in 20 partite disputate, grazie ad un rigore trasformato da Dell'Ovo. Uno dei match più attesi della giornata era invece il derby tra il Colli Ortonovo e il Magra Azzurri. Pronti via e "blues" subito in vantaggio con Salku, ma nel finale di prima frazione arriva il pareggio grazie al solito Verona grazie ad un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale di Garibotti. Per il possente centravanti di mister Rolla è la 15° marcatura stagionale, sempre più capocannoniere. Nel finale il gol che fa esplodere le "Fenici" lo realizza il giovane attaccante classe '98 Uras spedito nella mischia nella ripresa da mister Rolla Cristiano e subito decisivo per le sorti della sua squadra. Colli Ortonovo che sale in ottava posizione a solo una lunghezza dalla formazione di Santo Stefano Magra. Brutta sconfitta invece per la Forza e Coraggio che cede di misura al Casarza Ligure che continua nel suo buon momento di risultati. Decide un rigore trasformato da Traversaro e conquistato da bomber Nicolò D'Amelio, poi la squadra di mister D'Amelio Francesco fa le barricate portando a casa tre punti importantissimi che permettono ai granata di portarsi ad un punto dalla coppia formata da Don Bosco Spezia - Goliardicapolis. Le "Furie Rosse" scivolano invece in 10° posizione con due punti di vantaggio sui "cugini" del Cadimare e sul Fiumaretta.



I TOP DI GIORNATA



PANNONE (Don Bosco Spezia): Doppietta importantissima per lui e soprattutto per la sua squadra che coglie un punto importante in ottica salvezza in un campo difficile come quello del Golfo Paradiso Prorecco Camogli.



COLLI ORTONOVO: Squadra in salute quella di mister Rolla Cristiano che vince in rimonta una gara impegnativa come il derby con il Magra Azzurri.



REAL FIUMARETTA: Tre punti importantissimi in ottica salvezza per la squadra di mister Cervia che sconfigge quella che forse era la squadra più in forma del campionato ossia il Real Fieschi reduce da 11 risultati utili consecutivi.



I FLOP DI GIORNATA



FORZA E CORAGGIO: Contro il Casarza Ligure era lecito aspettarsi qualcosa di più dalle "Furie Rosse" di mister Consoli.



CLASSIFICA MARCATORI



15 VERONA (Colli Ortonovo)



10 Lombardini (Real Fiumaretta)

10 Paterno (Golfo Paradiso Prorecco Camogli)



9 Fassone (Athletic Club Liberi)



8 Casella (Real Fieschi)

8 Grezzi (Athletic Club Liberi)

8 Cantoni e Pesare (Forza e Coraggio)

8 Provenzano e Rosati (Angelo Baiardo)

8 Marasco (Rivasamba) [ceduto a Dicembre al Rapallo]



7 Ilardo (Athletic Club Liberi)

7 Anselmo (Don Bosco Spezia)