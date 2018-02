Il punto, Grosso tiene in vetta l'Athletic nonostante un ottimo Cadimare

Le inseguitrici vincono tutte battendo tra l'altro le spezzine Colli Ortonovo e Magra Azzurri. Vittorie di rigore per Forza e Coraggio e Real Fiumaretta, grande successo per il Don Bosco Spezia

La Spezia - Un gol spettacolare di un portiere prestato all'attacco mantiene in vetta l'Athletic Club Liberi. Stiamo ovviamente parlando di Grosso Edoardo che con il suo gesto tecnico di notevole caratura decide la sfida in casa del Cadimare. Tanto rammarico per i "Pirati" che avevano interpretato meglio la gara della capolista sfiorando più volte il vantaggio con Agrifogli Sebastiano e per tre volte con Dell'Ovo che coglieva anche un clamoroso palo. La squadra di Buccellato resta in dieci per la doppia ammonizione a Ceradelli e deve incassare il gol dell'ex portiere di Pontedera e Figline. Poi nel finale Bartoletti con una grande parata evita il pari su potente conclusione di Antonelli. La squadra ospite mantiene quindi un punto di vantaggio su Golfo Paradiso Prorecco Camogli e Angelo Baiardo anch'esse impegnate contro squadre spezzine. La formazione di Recco va a vincere forse con la spezzina più in forma del momento ossia quel Colli Ortonovo che si sveglia troppo tardi per portare a casa punti. Gli ospiti si portano infatti rapidamente sullo 0 - 3 con le reti di Busi, Porro e Musico su rigore, ma le "Fenici" nel finale danno il tutto per tutto e per poco non impattano il risultato. Prima Forieri e poi Matteo Cucurnia, alla seconda marcatura consecutiva, riaprono il match e lo stesso attaccante in pieno recupero si vede neutralizzato da Cellerino la conclusione che poteva valere il pareggio. La squadra di mister Rolla Cristiano è ora affiancata dalla Forza e Coraggio che, come visto nella nostra cronaca di ieri, torna alla vittoria grazie al rigore in apertura di secondo tempo realizzato da Pesare che manda K.O. il sempre ostico Little Club G. Mora. Niente da fare neanche per il Magra Azzurri che contro i "draghetti" di Poggi perde ad inizio partita per infortunio il proprio bomber Salku e cede a una manciata di minuti dalla fine alla rete di Provenzano. Terza sconfitta consecutiva e crisi per la squadra di Bertacchini risucchiata in nona posizione e affiancata a sua volta dagli spezzini del Real Fiumaretta che, come visto nella nostra cronaca di ieri, superano di misura il fanalino di coda Ronchese grazie al rigore trasformato da Lombardini (nella foto la sua trasformazione, N.d.r.) vice capocannoniere del torneo con 13 marcature. Tornando alla vetta della classifica in quarta piazza si mantiene il Rivasamba cui basta una rete del centrocampista Nicolini alla mezzora per aver ragione del Casarza Ligure e mantenersi a distanza di tre punti dalla capolista. Continua il buon momento del Real Fieschi che grazie ai propri attaccanti Gandolfo e Casella supera all'inglese il balbettante San Cipriano mantenendo la quinta piazza. Infine nello scontro diretto contro la Goliardicapolis ottiene tre punti fondamentali in ottica salvezza il Don Bosco Spezia che si impone in rimonta. Al vantaggio dei "poliziotti" di Bollentini con Incerti rispondono i "salesiani" con il pareggio di un Flagiello in netta crescita, il gol del sorpasso del giovane centrale difensivo classe '98 Fiocchi Alessandro e la botta all'incrocio dei pali dell'altrettanto giovane centrocampista Bertocchi. Solo in pieno recupero il 2 - 3 di Sorlino. La squadra di Tarasconi supera il San Cipriano e si insedia in quintultima piazza a quota 22.



I TOP DI GIORNATA



GROSSO EDOARDO (Athletic Club Liberi): Splendido gesto tecnico con rovesciata da tre punti. Niente male per l'ex portiere che mantiene in vetta la sua squadra.



DON BOSCO SPEZIA: Vittoria dal peso specifico altissimo per la squadra di Tarasconi nello scontro diretto in casa della Goliardicapolis.



I FLOP DI GIORNATA



MAGRA AZZURRI: Le cessioni della "spina dorsale" Sarti - Michi - Sbarra - Marchi si sentono tutte. Terza sconfitta di fila, squadra in crisi passata dai Play - Off a doversi guardare indietro in nona piazza.



CLASSIFICA MARCATORI



16 VERONA (Colli Ortonovo)



13 Lombardini (Real Fiumaretta)



11 Paterno (Golfo Paradiso Prorecco Camogli)



10 Casella (Real Fieschi)



9 Provenzano (Angelo Baiardo)

9 Fassone (Athletic Club Liberi)

9 Cantoni e Pesare (Forza e Coraggio)





8 Gandolfo (Real Fieschi)

8 Rosati (Angelo Baiardo)

8 Grezzi (Athletic Club Liberi)

8 Marasco (Rivasamba) [ceduto a Dicembre al Rapallo]