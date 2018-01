Il punto, Golfo Paradiso batte capolista Athletic

In tre punti le prime quattro: campionato all'insegna dell'equilibrio. Pari per le spezzine Forza e Coraggio, Colli Ortonovo e Cadimare. Don Bosco, gran vittoria contro il Magra Azzurri. Fiumaretta vince in rimonta in casa SanCi

La Spezia - Prima di ritorno in Promozione e capolista Athletic Club Liberi sconfitta in casa del Golfo Paradiso Prorecco Camogli. Massaro porta in vantaggio i locali, Cataldo pareggia per gli ospiti, ma nel finale arriva la rete decisiva di Sanna nonostante la doppia inferiorità numerica dei padroni di casa. Da segnalare inoltre per la terribile neo promossa le grandissime parate del portiere Cellerino che disinnesca anche un penalty. Golfo terzo a due punti dalla capolista, mentre ad una sola lunghezza si porta l'Angelo Baiardo che cala il tris sul Casarza Ligure penultimo in classifica. Vanno in rete Rosati, Manzi e Guerra per i "draghetti", ma la parte alta della classifica si conferma sempre più avvincente e incerta. La Forza e Coraggio infatti blocca sul pareggio il Rivasamba. Anzi, come visto nella nostra cronaca di ieri, sono le "Furie Rosse" a rammaricarsi per il segno X uscito dal loro match visto che i ragazzi di Perego impattano al 90° con Latin. In precedenza il rigore di Campagni, atterrato Amorfini, sbloccava il punteggio dopo la clamorosa traversa colpita dal difensore classe '99 Milone in avvio. "Calafati" quarti a tre punti dalla vetta. In quinta piazza, ultima utile per i Play - Off, il Little Club G. Mora che impatta in casa del Colli Ortonovo. La squadra di Rolla gioca bene e crea sei palle gol, ma non concretizza peccando di cinismo. Gli ospiti di Pandiscia invece realizzano su rigore il vantaggio: penalty concesso per fallo di Gambino e trasformato da Zani. Un eurogol del difensore classe '97 Sacchelli al 92°, stop di petto e conclusione al volo dal limite su assist di Rosati, sancisce la parità. Little che comunque guadagna un punto sulla prima inseguitrice Magra Azzurri che cede di schianto in casa del Don Bosco Spezia. Netta vittoria per 3 - 0 per i salesiani che meritano i tre punti fondamentali in chiave salvezza. Apre subito Nicolini su splendido assist di Anselmo, poi i ragazzi di Tarasconi mancano più volte il raddoppio e allora i "Blues" potrebbero pareggiare su un rigore contestato, ma lo specialista Antonelli calcia alto. Le reti di capitan Ferdani (nella foto di Fabrizio Ghini, N.d.r.), splendida conclusione dalla distanza per il rientrante giocatore fondamentale per i rossoneri, e la punizione vincente di un ottimo Flagiello sanciscono il tris finale. Salesiani terzultimi a quota 16. Si dividono la posta in gioco Cadimare, in vantaggio con un gran tiro del centrocampista Vigiani classe '99 ex Juniores Valdivara 5 Terre, e il Real Fieschi ancora in gol con bomber Gandolfo alla quarta marcatura in quattro partite dal suo rientro dopo il lungo infortunio. Cadimare a pari merito con la Forza e Coraggio a 22 punti, Fieschi due punti sopra. Infine vittorie importanti per Goliardicapolis e Real Fiumaretta. I "poliziotti" di Bollentini hanno vita facile contro il fanalino Rochese grazie alla doppietta del neo acquisto Novaresi, attaccante giunto in prestito dal Molassana Boero con cui nella scorsa stagione aveva vinto il campionato, e la rete di Scano. La squadra di Cervia invece in casa del San Cipriano va sotto per il gol di Ottonello in avvio, ma grazie a Lombardini che prima sigla il pari e poi favorisce l'autorete di Burdo conquista tre punti fondamentali salendo a quota 21 punti fuori dalla zona Play - Out.



I TOP DI GIORNATA



GOLFO PARADISO PRORECCO CAMOGLI: Ottima prova contro la capolista e vittoria importantissima, decisivo il portiere Cellerino che compie veri e propri miracoli neutralizzando anche un calcio di rigore.



DON BOSCO SPEZIA: Vittoria veramente convincente contro una squadra forte come il Magra Azzurri. Tre punti meritatissimi e fondamentali in ottica salvezza.



REAL FIUMARETTA: Vittoria in rimonta di grande importanza in quello che al momento era uno scontro diretto nella zona Play - Out.



I FLOP DI GIORNATA



CASARZA LIGURE e RONCHESE: La partita del Casarza Ligure era sicuramente proibitiva, comunque le due ultime della classe hanno conquistato appena 14 punti complessivi su 32 partite complessive disputate. Così salvarsi è veramente difficile.



CLASSIFICA MARCATORI



13 VERONA (Colli Ortonovo)



9 Lombardini (Real Fiumaretta)



8 Cantoni (Forza e Coraggio)

8 Paterno (Golfo Paradiso Prorecco Camogli)

8 Marasco (Rivasamba) [ceduto a Dicembre al Rapallo]



7 Pesare (Forza e Coraggio)

7 Anselmo (Don Bosco Spezia)

7 Provenzano (Angelo Baiardo)

7 Fassone e Grezzi (Athletic Club Liberi)