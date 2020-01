Il punto, Forza e Coraggio stende un buon Colli: è prima da sola!

La Spezia - Assapora la vetta solitaria della classifica la Forza e Coraggio che, al termine di un derby veramente combattuto, batte di misura un mai domo Colli Ortonovo grazie alla prima rete stagionale del rientrante Cerri e al rigore trasformato da Alvisi. Di Lorenzini invece la rete che riapriva le speranze delle "Fenici". La squadra di Paolo Cucurnia faceva comunque un'ottima figura al cospetto della corazzata di Gatti tanto che il migliore in campo risultava ancora una volta essere il fortissimo portiere e capitano graziotti Nicolò Mozzachiodi autore di interventi importantissimi, uno incredibile su un colpo di testa di Verona, e che disinnescava anche un calcio di rigore allo specialista Bonelli.



Seconda piazza ad appannaggio dei "cugini" del Cadimare che, dopo il pareggio con il Levanto, tornano subito alla vittoria stendendo per 1 - 3 a domicilio il sempre ostico Marassi. Partita decisa da una grande prova di Cupini che, partito titolare, sblocca il match e poi offre l'assist del raddoppio a Del Santo. Il neo acquisto genovese Balestrino provava a riaprire la partita, ma in pieno recupero ecco il rigore trasformato da Giannini per il definitivo 1 - 3.



Perde incredibilmente terreno invece il Golfo Paradiso di mister Foppiano sconfitto da un Bogliasco bisognoso di punti per evitare la retrocessione. Immediato il vantaggio dei biancorossi con la rete di Cortese pareggia dal bomber locale Rizzo. E' la vecchia conoscenza spezzina Bianchino, ex di Valdivara e Canaletto, a dare i tre punti alla formazione ospite.



Proprio il Canaletto, dopo essersi aggiudicato a tavolino la sfida della settimana scorsa con il Real Fieschi, viene nettamente sconfitto dal Levanto Calcio che si impone con un poker di reti a zero. La sblocca il giovanissimo classe 2002 Gabelli e poi ecco Righetti rubare la scena mettendo a segno una gran tripletta di reti.



Quinta piazza per il Vallescrivia che in casa del Magra Azzurri si conferma cliente scomodo e recupera per tre volte lo svantaggio. Blues trascinati da bomber Martinelli autore di due reti e che si conquista un rigore trasformato da Leonini. Per gli ospiti di Amirante doppietta di Mazzolini e rete di Fassone.



Prima vittoria sulla panchina della Goliardicapolis per mister Dagnino. I granata si impongono sul sempre difficile campo della Sammargheritese nonostante l'iniziale autorete di De Martini. Ferrando, lo stesso De Martini e Mura ribaltano tutto già nella prima frazione.



Vittoria importante anche per il Don Bosco Spezia in un match delicato per la salvezza come quello in casa del Valdivara 5 Terre. E' Mattia Valletta a decidere la partita realizzando una doppietta, inutile la rete locale di Nika.



Tornava in campo anche il Real Fieschi che impatta per 2 - 2 in un altro match salvezza come quello contro il Little Club James. Il solito Mosto apre le marcature, ma Vignolo pareggia i conti. A cinque minuti dalla fine Sanguinetti riporta avanti la squadra di Paglia che si fa però incredibilmente raggiungere appena 60" secondi dopo dalla rete rossoblu dell'esperto Crosetti.



I TOP DI GIORNATA



RIGHETTI (Levanto Calcio): Prestazione da incorniciare e tre gol importanti per battere nettamente il Canaletto.



MARTINELLI (Magra Azzurri): Anche il centravanti "blues" gioca una grossa partita realizzando una doppietta di reti contro il quotato Vallescrivia e conquistandosi il rigore poi trasformato da Leonini.



MOZZACHIODI (Forza e Coraggio): Ancora una grande partita del capitano della Forza e Coraggio che blinda la sua porta con una spettacolare parata su Verona, tanti interventi importanti e ipnotizzando Bonelli a cui para un calcio di rigore.



DON BOSCO SPEZIA: Vittoria importantissima in termini di salvezza.



I FLOP DI GIORNATA



GOLFO PARADISO PRCA: Bruttissimo stop interno contro un Bogliasco invischiato nella lotta per non retrocedere.



VALDIVARA 5 TERRE: Manca praticamente un girone alla fine del campionato, ma la squadra di Priano appara quanto mai già avviata alla retrocessione. Appena 6 punti conquistati in 17 partite. Peggior attacco con 19 reti segnate, peggior difesa con 46 gol subiti.



CLASSIFICA MARCATORI



18 MOSTO (Real Fieschi)



12 Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)



9 Verona (Colli Ortonovo)



8 Lunghi (Cadimare)

8 Leonini (Magra Azzurri)

8 Costa (Canaletto Sepor)

8 Alvisi e Naclerio (Forza e Coraggio)



7 Cupini (Cadimare)

7 Ghiglia Sam. (Marassi)

7 De Martini L. (Goliardicapolis)

7 Massaro (Golfo Paradiso PRCA)



