Il punto, Don Bosco Spezia unica a punteggio pieno

Grande vittoria del Cadimare che supera la Goliardicapolis e potrebbe riavere tre punti dal Giudice Sportivo. Canaletto vince a Casarza, le altre sfide finiscono tutte con un segno X in schedina

La Spezia - Ventuno reti, due vittorie in trasferta, una in casa e ben cinque pareggi nella seconda giornata del torneo di Promozione. Una sola squadra a punteggio pieno con due vittorie su due: gli spezzini del Don Bosco Spezia che con un’altra partita pirotecnica superano nel finale grazie alle reti di Pannone e Bertocchi la Burlando. Aveva aperto le marcature il rigore di Ferdani (nella foto di Fabrizio Ghini, ndr), pareggiato da Cimieri poi ecco le reti di Venturotti e il controsorpasso orange con Rotela e Carboni. La squadra di mister Tarasconi si erge quindi a prima della classe in solitaria, anche se il Cadimare potrebbe conquistare la vittoria a tavolino dopo il ricorso per il match con l’Athletic Club e appaierà i salesiani in classifica perché nel match di domenica contro la quotata Goliardicapolis è arrivata una sonante vittoria. Vantaggio sul finire della prima frazione con Desogus, poi nella ripresa ecco il raddoppio di Russo dopo una grande azione di Drovandi, infine anche il neo entrato Dell’Ovo riesce ad imprimere il suo nome nel tabellino dei marcatori. A quattro punti ecco Rivasamba e Athletic Club Liberi che nel big match di giornata non vanno oltre il pari a reti bianche così come il Little Club G. Mora che impatta con identico risultato in casa del Magra Azzurri, secondo pari consecutivo per la squadra di Paolini, e il Golfo Paradiso che non va oltre l’1 – 1 contro il Campomorone anch’esso al secondo pari consecutivo. Per gli ospiti in rete il solito Curabba, per i locali secondo gol consecutivo di Massaro. Come visto nella nostra cronaca trova la prima vittoria il Canaletto che espugna il campo del Casarza Ligure grazie alle marcature di Costa e Dascanio, punto della bandiera dei granata con Barbieri. Termina con un pareggio a reti bianche il primo derby spezzino della stagione: al “Cimma” nonostante molte occasioni Forza e Coraggio e Colli Ortonovo non trovano la via del gol. Chiude la giornata l’ennesimo pareggio ossia quello tra il Real Fieschi e il Borzoli che al 90° fa registrare un pirotecnico 3 – 3.



I TOP DI GIORNATA



DON BOSCO SPEZIA: Seconda pirotecnica vittoria consecutiva per i “salesiani” che sono l’unica formazione ancora a punteggio pieno godendosi il primato in classifica.



CADIMARE: Grande prestazione dei “Pirati” di mister Buccellato che hanno nettamente la meglio su una formazione quotata come la Goliardicapolis.

CANALETTO: Le tre vittorie della giornata sono tutte di marca spezzina e a fare festa è anche la squadra di Bastianelli che espugna il campo del Casarza Ligure riscattando la sconfitta patita alla prima giornata.



CLASSIFICA MARCATORI



2 DAPELO (Burlando)

2 CURABBA (Campomorone Sant’Olcese)

2 GANDOLFO (Real Fieschi)

2 MASSARO (Golfo Paradiso)

2 MONTICONE (Goliardicapolis)