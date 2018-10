Il punto, Don Bosco Spezia capolista a punteggio pieno

Il Cadimare cede al 95° con il Rivasamba. Canaletto fa suo il derby con il Magra Azzurri. Forza e Coraggio da incorniciare con il Campomorone. Per il Colli Ortonovo un pari con il Fieschi. In seconda piazza anche il Little Club di Raiola

La Spezia - Dopo tre giornate rimane solo una squadra a punteggio pieno nel campionato di Promozione. E' il sorprendente Don Bosco Spezia che supera il Borzoli nel finale grazie ad un rigore trasformato da Ferdani e ora può guardare tutti dall'alto. Anche perchè il Cadimare, a cui il giudice sportivo aveva dato i tre punti dopo il ricorso con l'Athletic Club, cede proprio al 95° in casa della corazzata Rivasamba battuto dalla rete di Tuvo. Un peccato per i "Pirati" che già pregustavano il punto conquistato. "Calafati" che ora sono secondi in classifica a quota 7 insieme al Little Club G. Mora che grazie alla doppietta di bomber Raiola rimanda battuta la Burlando. A quota 6 il Cadimare è raggiunto dal Canaletto che come visto nella nostra cronaca ringrazia un penalty di Costa per aver ragione del Magra Azzurri che disputa comunque un'ottima partita al "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici. Scendiamo di un punto e troviamo il Golfo Paradiso che impatta a reti bianche contro la Goliardicapolis. Prime vittorie per Forza e Coraggio e Athletic Club Liberi. La squadra spezzina va a espugnare il campo del Campomorone di mister Pirovano trovando il gol vittoria proprio al 91° con Giordano. L'undici di Mariani supera con classico punteggio all'inglese il Casarza Ligure ringraziando Arnulfo e il portiere goleador Grosso oramai diventato un vero e proprio centravanti. Si dividono la posta in palio Colli Ortonovo e Real Fieschi. Avanti alla "Covetta" la squadra di mister Rolla con Rosati, ma nella ripresa Gandolfo (nella foto, ndr) realizza una doppietta che ribalta il parziale del primo tempo. Ci pensa E. Lorenzini a dieci minuti dalla fine ad impattare il risultato per le "Fenici" che ottengono così il loro secondo punto stagionale.



I TOP DI GIORNATA



DON BOSCO SPEZIA: Tre vittorie su tre per la squadra di mister Tarasconi che guarda tutti dall'alto a punteggio pieno.



FORZA E CORAGGIO: Bella vittoria su un campo notoriamente difficile come quello del Campomorone per le "Furie Rosse".



TUVO (Rivasamba): Gol pesantissimo arrivato al 95° che piega il Cadimare e spedisce in seconda piazza la squadra calafata.



RAIOLA (Little Club G. Mora): Doppietta pesante anche quella del centravanti del Little Club ora appaiato al Rivasamba in seconda posizione.



I FLOP DI GIORNATA



CASARZA LIGURE: La partita contro l'Athletic Club Liberi era sicuramente molto difficile, ma i granata sono ad oggi l'unica squadra a non aver ancora incamerato un punto in campionato.



CLASSIFICA MARCATORI



4 GANDOLFO (Real Fieschi)



7 giocatori a quota 2 reti