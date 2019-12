Il punto, Corvi stende la Sammargheritese confermando in vetta la Forza e Coraggio

La Spezia - Si conferma capolista la Forza e Coraggio prima formazione che riesce a sbancare il "Broccardi" di Santa Margherita Ligure costringendo al primo stop tra le mura amiche la Sammargheritese. Immediato il vantaggio con il secondo gol consecutivo del giovane Natale, immediata anche la replica locale, ma il palo ferma Salano. Scampato il pericolo i graziotti raddoppiano con Corvi che sfrutta l'assist di Alvisi. Sarà il gol decisivo perchè l'ex Rivasamba e Aurora Paoletti accorcia in tap - in. In vetta con i rossobianchi rimane il Golfo Paradiso che, come visto nella nostra cronaca, rifila una pesante "manita" al Valdivara 5 Terre fanalino di coda. Le due capolista staccano così il Cadimare che invece impatta al "Pieroni" a reti bianche con il Little Club James sulla cui panchina esordiva il neo allenatore Bonaldi. Occasioni da ambo le parti, poi soprattutto nel finale la formazione di Buccellato prova a vincerla, ma non trova la via del gol. I "Pirati" sono scavalcati in classifica dal Canaletto Sepor che, come visto nella nostra cronaca, supera nel "clasico" spezzino il Don Bosco Spezia con classico punteggio all'inglese. Decisive le reti del difensore Becci e del solito bomber canarino Costa. Raggiunge il Cadimare in quarta posizione il Vallescrivia che si impone proprio all'ultimo tuffo nel big match con il Marassi. Decidono le reti di Matragna all'89° e Vicini al 92°. Brutto e pesante K.O. per la Goliardicapolis che cede di schianto in casa di un pimpante Real Fieschi. Doppiette di Ruffino e del super bomber Mosto, oltre al sigillo di Asimi, danno tre punti di fondamentale importanza ai bianco azzurri che sembrano in netta risalita. Vittoria importantissima per il Levanto Calcio che fa sua l'intera posta in palio nella sfida al pericolante Bogliasco che gioca una prima buona frazione, colpisce un palo, ma cede al colpo di testa di Mozzachiodi su azione d'angolo. Nella ripresa raddoppia il neo entrato Barilari con una gran rete in mezza rovesciata su centro di Nicora.



I TOP DI GIORNATA



REAL FIESCHI: Se ci si chiedeva una risposta alla squadra di Paglia dopo un avvio di campionato al di sotto delle attese il 5 - 0 rifilato alla Goliardicapolis appare abbastanza eloquente.



CANALETTO SEPOR: Terzo in classifica dopo la vittoria con il Don Bosco Spezia, la squadra "canarina" sta stupendo in positivo.



CORVI (Forza e Coraggio): Al centro di numerose voci di mercato il bomber graziotto non si lascia distrarre e fa quello che ha sempre fatto, gol! Una rete decisiva per sbancare il "Broccardi" battendo un cliente ostico come la Sammargheritese.



VALLESCRIVIA: Non è una sorpresa la squadra di Amirante, ma si sta confermando come un'ottima compagine capace di dare del filo da torcere a chiunque.



CLASSIFICA MARCATORI



14 MOSTO (Real Fieschi)



9 Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)



7 Lunghi (Cadimare)



6 Cupini (Cadimare)

6 S. Ghiglia (Marassi)

6 Costa (Canaletto Sepor)

6 Esposito (Forza e Coraggio)



G.L.