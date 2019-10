Il punto, Colli Ortonovo sorpresa di inizio campionato

La Spezia - Quinta giornata che ci regala una sola capolista, la Forza e Coraggio, che con una grossa prova batte un cliente ostico come il buon Vallescrivia di mister Amirante. La squadra spezzina sfrutta un errore di Secondelli per andare in vantaggio con Esposito, ma viene raggiunta dal rigore di Vaccaro. Ad inizio ripresa l'espulsione di Stella, poi un momento di sofferenza, ma ecco la rete di Alvisi e poi il rigore trasformato da Corvi che spediscono in testa i graziotti. In una settimana difficile per gli allenatori, esonerato al Don Bosco Tarasconi al suo posto Tornar, anche alla Forza e Coraggio cambio in panchina dopo la partita. Bottigliero rassegna le dimissioni e squadra affidata a Gatti.



La vera sorpresa di questo inizio di stagione è il Colli Ortonovo che si issa al secondo posto, ad un punto dalla vetta, infliggendo la prima sconfitta stagionale alla corazzata Goliardicapolis. Panico sblocca il match nel recupero della prima frazione, il difensore Bonelli raddoppia, un rigore di Sighieri la riapre, ma il bomber locale Verona chiude i conti e fa volare le "Fenici".



Nella settimana che porterà al sempre sentito "Derby della Costa" vola anche il Cadimare che rimonta e batte il Magra Azzurri, vantaggio con un rigore di Leonini, con una grande seconda frazione. Il solito Lunghi pareggia, poi il neo entrato Cupini sigla la doppietta decisiva e spedisce in terza piazza i "Pirati".



Il Marassi raggiunge in quarta posizione la Goliardicapolis a quota 10 punti andando a vincere in casa dell'altalenante Real Fieschi. Bondelli, Stadi e Ghiglia sembrano chiudere ogni discorso, ma la reazione del Fieschi arriva solo nel finale con i soliti Ronconi e Mosto. La squadra di Paglia rimane a quota 6 punti scivolando a centro/bassa classifica assieme al Little Club James che incassa la seconda sconfitta consecutiva con un brutto K.O. in casa della rinata Sammargheritese che rifila ai rossoblu ben cinque reti dove brilla la doppietta di Salano.



Stop per il Canaletto che gioca comunque un'ottima prima frazione in casa del Golfo Paradiso, ma esce sconfitto per le reti di Monticone in apertura e Massaro in chiusura di partita. Golfo che si rilancia salendo a quota 7 punti.



Sconfitta interna del Valdivara 5 Terre, ora penultimo, nello scontro salvezza contro il Bogliasco. A segno Bolla per il momentaneo pareggio locale, Pintus, De Ferrari e l'ex Bianchino per gli ospiti.



Prima vittoria del Levanto Calcio in casa del Don Bosco Spezia fanalino di coda e reduce da cinque sconfitte consecutive. Dopo le reti di Righetti e Ferdani la decide Nicora all'ultimo tuffo.



I TOP DI GIORNATA



SAMMARGHERITESE: Risorge battendo il Little Club con cinque reti



COLLI ORTONOVO: Sfida difficilissima e grande vittoria, è la vera sorpresa positiva di questo inizio di stagione.



FORZA E CORAGGIO e CADIMARE: Si preparano al meglio al "Derby della Costa" le due cugine mettendo a segno due belle vittorie.



I FLOP DI GIORNATA



DON BOSCO SPEZIA: Scontro diretto per i salesiani ancora a quota 0 punti in classifica.



REAL FIESCHI: Andamento troppo altalenante per la squadra di Paglia, certo le assenze pesano.



CLASSIFICA MARCATORI



6 MOSTO (Real Fieschi)



4 Cupini (Cadimare)

4 Corvi (Forza e Coraggio)

4 Vaccaro (Vallescrivia)

4 A. Naclerio (Valdivara 5 Terre)



3 Lunghi (Cadimare)

3 Verona (Colli Ortonovo)

3 Salano (Sammargheritese)

3 Bianchino (Bogliasco)