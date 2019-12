Il punto, Canaletto Sepor capolista solitaria

La Spezia - Cambio della guardia in vetta al torneo. Come visto nella nostra cronaca di lunedì finisce 2 - 2 il big match tra Forza e Coraggio e Golfo Paradiso. Un match di certo non bello, ma molto combattuto tra due squadre solide. Vantaggio con il terzo gol consecutivo di Natale per i graziotti, poi sono gli ospiti a prendere il sopravvento. Trovare il pari su un rigore inesistente trasformato da Massaro e andare avanti con Aprile. Le grandi parate di Mozzachiodi tengono in vita i graziotti che grazie all'ingresso di Corvi riprendono il match. Prima un salvataggio sulla linea per il bomber, poi un rigore conquistato e trasformato da Amorfini.



Ne approfitta il Canaletto Sepor, bellissima sorpresa di stagione, che domina in casa del Little Club James e batte i genovesi grazie alle reti in apertura dei due tempi di Costa e Caneri. Mai in partita i locali.



Quarta posizione per l'accoppiata Cadimare - Vallescrivia che pareggiano lo scontro diretto. Al vantaggio locale di Molon pareggia i conti Alessandro Sarti per gli spezzini. Tante troppe le occasioni sprecate dalla squadra di Buccellato che avrebbe potuto anche portare a casa l'intera posta in palio con un po' più di cinismo sottoporta. L'undici di Amirante si conferma comunque squadra ostica da incontrare per tutti.



Finisce senza reti Goliardicapolis - Levanto Calcio: punto di platino in ottica salvezza per la squadra di Agata contro i granata rinforzati dai tre nuovi arrivi del mercato. Prima occasione ospite con Marasco che sfiora il palo. Nella ripresa Mura vicinissimo al gol, poi nel finale Agrò compie un grande intervento difensivo salvando quasi sulla linea una rete che sembrava fatta. Sale in classifica anche il Marassi che espugna il campo del Bogliasco: Bondelli e Raso ribaltano l'iniziale vantaggio di Allocca.



Bel successo per il Colli Ortonovo che trascinato da un Verona in grande forma, autore di una doppietta, supera di misura il Real Fieschi del solito Mosto anch'esso autore di una doppietta. Il gol decisivo dalla distanza di Lorenzini N. che manda il pallone all'incrocio dei pali con una sassata da fuori area.



Brutta sconfitta patita a domicilio dal Don Bosco Spezia che alza bandiera bianca contro la Sammargheritese: Paoletti e Musante rendono nullo il centro di Maggiore per i salesiani. Infine pareggio senza reti e dalle poche emozioni tra Magra Azzurri e Valdivara 5 Terre. Entrambe le formazioni schieravano i rispettivi rinforzi della prima settimana del mercato invernale, ma il gol risolutore non è arrivato.



I TOP DI GIORNATA



CANALETTO SEPOR: Domina in casa del Little Club James, vince e si prende anche la testa della classifica in solitaria.



LEVANTO CALCIO: Punto importantissimo in ottica salvezza quello guadagnato in casa della Goliardicapolis.



COLLI ORTONOVO: Bella vittoria contro il Real Fieschi



MOZZACHIODI (Forza e Coraggio): Tante parate importanti per il pareggio dei suoi contro il Golfo Paradiso nel big match di giornata.



I FLOP DI GIORNATA



DON BOSCO SPEZIA: Brutta la sconfitta casalinga contro la Sammargheritese



CLASSIFICA MARCATORI



16 MOSTO (Real Fieschi)



9 Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)



7 Lunghi (Cadimare)

7 Costa (Canaletto Sepor)



6 Cupini (Cadimare)

6 Verona (Colli Ortonovo)

6 Ghiglia S. (Marassi)

6 Esposito (Forza e Coraggio)

6 Paoletti (Sammargheritese)



L.G.

6 Massaro (Golfo Paradiso PRCA)