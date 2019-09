Il punto, Canaletto Sepor capolista solitaria

La Spezia - In archivio la seconda giornata del Girone B di Promozione. Giornata in cui torna è nuovamente preponderante il segno 2 con ben 4 vittorie in trasferta, 3 i successi casalinghi e un solo pareggio quello tra Cadimare e Marassi al "Pieroni". Giornata ricca di gol, ben 32! Di cui 8 tra Don Bosco e Valdivara e 6 tra Vallescrivia e Magra Azzurri. Le marcature multiple vedono una tripletta di Antonio Naclerio (Valdivara) e una doppietta di Amorfini (Forza e Coraggio).



Unica a punteggio pieno resiste il Canaletto Sepor che infligge una netta sconfitta nel derby al Levanto Calcio. Come visto in cronaca sono le reti di J. Antonelli, con deviazione, Bagnoli e Costa a decidere il match in favore della capolista di Bastianelli. Primato meritato, ma tra i "canarini" si vola basso professando quale unico pensiero la salvezza.



Seguono cinque formazioni a quota 4 punti. Tra quelle che sembrano stare meglio sicuramente la Forza e Coraggio che, dopo il pari all'esordio con la Goliardicapolis, si impone in casa del Colli Ortonovo trascinata da Amorfini che manda prima in rete Cuccolo e poi realizza la sua doppietta. Seconda rete con uno spettacolare colpo di tacco. Dopo la vittoria all'esordio con il Valdivara battuta d'arresto per le "Fenici".

A quattro punti anche la Goliardicapolis che supera per 3 - 1 la Sammargheritese. Botta e risposta nel giro di 2' minuti nel finale di frazione tra De Martini e Mortola. Nella ripresa la squadra di D'Asaro mette la freccia con Gatto e Scarantino, anche se desta stupore l'iniziale panchina del talentuoso trequartista Sighieri.

Poker del Vallescrivia al Magra Azzurri. Immediato doppio vantaggio locale con Vaccaro e Tosonotti, poi i "blues" riescono a rimetterla in parità con Montani e Romiti, ma la squadra di Amirante nel giro di 60" tra l'89° e il 90° segna altre due reti con Leto e Vicini. Quota 4 anche per il Marassi che due volte sotto con il Cadimare riesce a raggiungerlo due volte e pareggiare i conti. Apre Del Santo, pareggia Robotti, ancora avanti i "Pirati" con il subentrato Cupini, ma Stefanzl impatta definitivamente il 2 - 2. Secondo pareggio consecutivo per gli uomini di Buccellato.

Infine a quota 4 ecco il Golfo Paradiso PRCA che nel posticipo batte un ostico Bogliasco grazie alla rete di capitan Massaro su assist di Foppiano.



Primi tre punti, e soprattutto una vittoria che torna dopo 365 giorni di attesa per il Valdivara 5 Terre che in una gara combattuta supera per 3 - 5 un Don Bosco Spezia rimaneggiato, ma mai domo. Copertina per Antonio Naclerio che serve un assist e segna una tripletta.

Tre punti anche per il Real Fieschi che riscatta la sconfitta dell'esordio con la capolista Canaletto imponendosi in casa del Little Club James con un netto 0 - 3 firmato da Rugari, Oneto e Mosto. Brutto stop interno per la formazione di mister Di Somma.



I TOP DI GIORNATA



CANALETTO SEPOR: Unica a punteggio pieno per un primato meritatissimo.



A. NACLERIO (Valdivara 5 Terre): Un assist e tre gol per far tornare il sorriso al Valdivara 5 Terre che torna alla vittoria dopo 365 giorni.



AMORFINI (Forza e Coraggio): Per lui un assist e una doppietta con tanto di gol di tacco su azione d'angolo. Bella vittoria per le "Furie Rosse".



I FLOP DI GIORNATA



MAGRA AZZURRI e DON BOSCO SPEZIA: Due partite, zero punti. C'è da registrare qualcosa.



CLASSIFICA MARCATORI



3 A. NACLERIO (Valdivara 5 Terre)



2 Tosonotti (Vallescrivia)

2 Costa (Canaletto Sepor)

2 Amorfini (Forza e Coraggio)

2 Mosto e Oneto (Real Fieschi)

2 Verona e N. Musetti (Colli Ortonovo)