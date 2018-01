Il punto, Athletic Club torna alla vittoria e mantiene il vantaggio sul Golfo Paradiso

Quattro squadre in tre punti nei primi posti della classifica. Il Rivasamba ha la meglio sul Cadimare, Baiardo bloccato dal Fieschi. Alla Forza e Coraggio il derby con il Fiumaretta, Magra Azzuri spreca un'occasione. Lorenzini decisivo per Ortonovo

La Spezia - Torna subito alla vittoria la capolista Athletic Club Liberi che piega con classico punteggio all'inglese il Don Bosco Spezia terzultimo in classifica e reduce dalla vittoria nel derby con il Magra Azzurri. Uno due micidiale nel giro di due minuti a firma Ilardo, che approfitta di un errore difensivo salesiano, e Grezzi con un diagonale imparabile a tu per tu con Fiorito. Nella ripresa la squadra di Tarasconi si rianima con l'ingresso di Mecherini, tre occasioni per lui di cui una deviata alla grande dal portiere Bartoletti neo acquisto della squadra di Mariani. L'Athletic mantiene così due punti di vantaggio sul Golfo Paradiso Prorecco Camogli, che aveva battuto la capolista tra sette giorni, che riesce ad espugnare il non facile campo del Little Club G. Mora quinto in classifica grazie alla rete di Spalletta. In terza posizione, a -3 dalla vetta, il Rivasamba che supera il Cadimare con classico punteggio all'inglese. Decidono nella ripresa le reti dei due nuovi acquisti invernali Coldani e Arnulfo. L'ex Busalla, Rapallo e Ligorna è scatenato è scatenato per tre volte prova la via della rete nella prima frazione, nella ripresa vede il suo tiro salvato sulla linea da Ceradelli, respinta da cui arriva il vantaggio "calafato". Cadimare pericoloso solo nella ripresa con Russo e D'Imporzano. Esordio tra i "Pirati", privi di bomber Biasi, di Dell'Ovo, mentre il difensore Schiattarella rimane in panchina per tutta la contesa. A pari punti con la squadra di Perego l'Angelo Baiardo che impatta per 1 - 1 in casa del Real Fieschi. Alla rete dei "draghetti" di Rosati rispondono i locali con il fantasista Casella. Le prime quattro della classifica sono quindi racchiuse in appena tre punti confermando un campionato equilibratissimo, anche nelle altre posizioni di classifica. Perde un'occasione importante il Magra Azzurri contro il San Cipriano. La squadra di Bertacchini si porta subito in vantaggio con il difensore Valentini, poi Turrini e un'autorete dello stesso Valentini ribaltano il punteggio. Al 92° arriva il pareggio siglato dal centrocampista Mencatelli, che aveva fornito anche l'assist nella prima rete "blues". La squadra di Santo Stefano Magra si porta ad una lunghezza dal Little Club quinto, ultima piazza per disputare i Play - Off. Scorrendo la classifica un punto più sotto, appaiata al Real Fieschi, troviamo la Forza e Coraggio che come visto nella nostra cronaca di ieri va a vincere in casa del Real Fiumaretta in uno dei derby spezzini della stagione grazie alla rete decisiva di Amorfini. Sale a quota 22 il Colli Ortonovo che supera di un punto l'undici di mister Cervia e affianca la squadra di mister Buccellato andando a vincere in pieno recupero in casa del fanalino di coda Ronchese. E' Nicola Lorenzini a rubare la scena prima colpendo un palo nella prima frazione, poi dopo l'espulsione di Gambino trovando il gol da tre punti al 92° con un perfetto calcio di punizione imparabile per Roncati. Infine vittoria importantissima in ottica salvezza per il Casarza Ligure che grazie alla rete decisiva di Traversaro supera di misura la Goliardicapolis. Per i granata di D'Amelio è la seconda vittoria stagionale.



I TOP DI GIORNATA



ARNULFO (Rivasamba): Scatenato contro il Cadimare cerca la rete in tutte le maniere, favorisce il vantaggio ad opera di Coldani e poi sigla il raddoppio e la sua terza rete in quattro presenze dall'arrivo a Dicembre nella squadra di Perego.



GOLFO PARADISO CAMOGLI PRORECCO: Dopo la vittoria contro la capolista la neo promossa sbanca anche il difficile terreno di gioco del Little Club G. Mora piazzandosi in seconda posizione.



REAL FIESCHI: Veramente un buon momento per la squadra bianco azzurra che impatta anche contro una formazione tosta come l'Angelo Baiardo ottenendo il decimo risultato utile consecutivo.



CASARZA LIGURE: Quella contro la Goliardicapolis è la seconda vittoria stagionale, tre punti fondamentali per cercare di riportarsi in corsa per la salvezza.



LORENZINI (Colli Ortonovo): Determinante per la sua squadra al 92°, non vincere in casa del fanalino di coda avrebbe potuto creare problemi alle "Fenici".



CLASSIFICA MARCATORI



13 VERONA (Colli Ortonovo)



9 Lombardini (Real Fiumaretta)



8 Cantoni (Forza e Coraggio)

8 Grezzi (Athletic Club Liberi)

8 Paterno (Golfo Paradiso Prorecco Camogli)

8 Marasco (Rivasamba) [ceduto a dicembre al Rapallo Ruentes in Eccellenza]



7 Casella (REal Fieschi)

7 Pesare (Forza e Coraggio)

7 Anselmo (Don Bosco Spezia)

7 Fassone (Athletic Club Liberi)

7 Provenzano e Rosati (Angelo Baiardo)