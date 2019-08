Il mercato salesiano parte con un poker

La Spezia - Prime ufficialità dal mercato in casa Don Bosco Spezia. Come da tempo anticipato da Calcio Spezzino il sodalizio salesiano si rinforza con un mix di giocatori giovani ed esperti. Per quanto riguarda i giovani ecco il centrale difensivo Filippo Foce e l'esterno alto Andrea Capasso entrambi fuori quota classe 2000 che arrivano in prestito dalla Juniores Nazionale della Fezzanese. Due elementi di sicuro interesse che hanno ben figurato con la maglia "Verde" della squadra diretta da mister Bonati prima vincendo il Titolo Regionale della Liguria e arrivando tra le prime otto formazioni Juniores d'Italia e poi chiudendo al secondo posto da neo promossa il campionato Juniores Nazionale nello scorso torneo. Insieme a loro ecco l'esperto portiere Massimiliano Leccese che arriva dalla Luni Calcio dove nell'ultima stagione ha ricoperto il doppio ruolo di allenatore/giocatore. Insieme a lui, gradito ritorno in rossonero, l'attaccante classe '83 Cosimo Ruberto reduce da tre campionati passati con indosso la maglia viola del Rebocco con 24 reti complessive messe a segno nel triennio. Ma i colpi non sono finiti qui e presto si attende un'importante puntello per il reparto offensivo di mister Tarasconi.



G.L.