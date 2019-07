Il mercato del Cadimare parte con due giovani

Il neo direttore sportivo dei "Pirati" Tognetti ufficializza un difensore ex Seravezza e, come anticipato da Calcio Spezzino, un portiere ex Canaletto

La Spezia - Parte con una doppietta di giovani acquisti il mercato del Cadimare. Il neo direttore sportivo Tognetti ha infatti ufficializzato l'avvenuto ingaggio del difensore classe 2000 Carlo Maria Rossi (nella foto, ndr) prelevato dal Seravezza. Insieme a lui, come anticipato in precedenza da Calcio Spezzino negli speciali sul calciomercato, ecco il portiere Pier Giorgio Santini, anch'esso fuori quota classe 2000, in arrivo dal Canaletto. "Abbiamo acquisito due calciatori che vanno a rinforzare la rosa di calciatori a disposizione di mister Buccellato" - dichiara il diesse cadamoto Tognetti a Calcio Spezzino - "Li abbiamo fortemente voluti e siamo riusciti a portare a termine le trattative con la fumata bianca. Carlo Maria, ragazzo di indubbie qualità umane e calcistiche, penso sia elemento veramente forte nel suo ruolo. Proviene da una società importante come il Seravezza e da un campionato altresì importante. Pier Giorgio, bravo portiere ex Canaletto, è stato attirato dal progetto Cadimare e si unisce al già bravissimo portiere Sarti Simone. Auguriamo ad entrambi un buonissimo campionato!"