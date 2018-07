Il colpo di mercato lo mette a segno la Forza e Coraggio: ufficiale l'arrivo di Cucculo

La Spezia - Con grande soddisfazione l' Asd Forza e Coraggio 1914 ha comunicato sul proprio sito di aver raggiunto l'accordo per la prossima stagione con il forte jolly Daniele Cuccolo. Dopo la grande stagione con la Marina La Portuale (Eccellenza Toscana), Daniele Cuccolo torna in Liguria dove ha già indossato le maglie di Fo.Ce.Vara, Lerici Castle e Valdivara 5 Terre. Un vero e proprio colpaccio per la società bianco rossa che si assicura un giocatore di categoria superiore in grado di portare serietà e quantità all'interno del gruppo a disposizione di mister Consoli.



Soddisfatto il Dg Ravenna: "Daniele è il nostro colpo di mercato. Con lui il livello della rosa si alza. E' un giocatore in grado di ricoprire più ruoli e dopo la grande stagione alla Portuale non pensavamo di riuscire a convincerlo anche perchè le richieste dalle categorie superiori non gli mancavano, anche da importanti piazze toscane. Appena abbiamo capito che c'era la possibilità di portarlo a Le Grazie non ci abbiamo pensato due volte". Queste le dichiarazioni rilasciate sul sito ufficiale della società.