Il Valdivara 5 Terre ufficializza i giovani promossi in Prima Squadra

Beverino (SP ) - L'ASD Valdivara 5 Terre rende noto che sono promossi nella formazione della Prima Squadra i calciatori Degano Andrea, centrocampista classe 2001, Rossi Jacopo, centrocampista classe 2000 , Ciuffardi Gabriele, centrocampista classe 2000, Federico Bocchia, difensore classe 2000 , Nika Alessio , centrocampista classe 2002 , e Montefiori Nicolò, centrocampista classe 99. Nello stesso tempo si rende noto le conferme di Fabio Chiappini e Gianmarco Simonini.





“Con queste promozioni – ha detto il presidente Reno Remucci – diamo continuità al nostro progetto e siamo certi di aver dato fiducia a ragazzi che meritano di essere tra gli artefici della prossima stagione poiché sono in sintonia con i nostri programmi”.





Per il direttore generale Fabio Scognamiglio il lavoro non è finito: “ Siamo in fase di valutazione per altri che verranno contattati nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i nuovi innesti abbiamo preso in considerazione diversi calciatori, con i quali abbiamo avuto più di un colloquio, ed è probabile che nella prossima settimana si chiuda il cerchio. Permettimi di ringraziare pubblicamente Chiappini e Simonini che nonostante le richieste avute da diverse formazioni hanno deciso di sposare il nostro progetto”.