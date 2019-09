Il Valdivara 5 Terre ufficializza cinque operazioni di mercato

Beverino - Il Valdivara 5 Terre, attraverso il proprio sito ufficiale, ha ufficializzato cinque operazione di mercato in entrata. Vestiranno la maglio bianco azzurra i calciatori Marco Rossi, portiere classe 2001 prelevato dalla società del Viareggio 2014, Riaj Mohamed, centrocampista classe 1994 prelevato dalla società de Segesta Special Service, mentre dalla Fezzanese sono arrivati in prestito i calciatori Darli Lala, difensore classe 1999, Di Martino Leonardo, centrocampista classe 1999, e Memaj Miriajan, difensore classe 1999. La dichiarazione del direttore sportivo Lorenzo Montefiori: "Come avevo detto in precedenza la società ha lavorato in queste settimane per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Matteo Priano. Con l'arrivo di questi cinque calciatori possiamo dire di aver completato la rosa, a meno di qualche operazione last minute. Permettimi di ringraziare pubblicamente la società del presidente Stradini per la buona riuscita di questa importante trattativa".