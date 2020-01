Il Valdivara 5 Terre che non aspetti: battuta la Goliardicapolis per 2-1

Genova- La più grande impresa sportiva di sempre, un miracolo, una favola. Quante volte abbiamo sentito e letto queste parole per raccontare un risultato sportivo? Tante, forse anche troppe. Oggi, però, è impossibile trovare altri termini per raccontare il ritorno alla vittoria del giovane Valdivara 5 Terre di mister Matteo Priano, capace di andare a espugnare il difficile campo della Goliardicapolis. Il Valdivara 5 Terre c’è.



La partita – Dopo le tre occasioni collezionate dai padroni di casa con Bennati, Ferrando e De Martini, i bianco azzurri si fanno vedere con una bella azione corale che porta alla conclusione finale di Ronconi che, però, da buona pozione calcia debolmente tra le braccia dell’estremo difensore Gianrossi. L’occasione collezionata stimola la giovane formazione bianco azzurra che al 28’ trova la rete del vantaggio grazie al colpo di testa di Ronconi, che capitalizza al meglio il calcio d’angolo battuto dal giovane Lala. Sul finire della prima frazione di gara, la Goliardicapolis, si fa vedere con il colpo di testa di Di Pietro e la conclusione di Mura che non inquadrano lo specchio della porta difesa da Pozzo. La ripresa inizia subito con il colpo di testa di Mura ma ancora una volta la palla esce sul fondo. Al 53’ il fischietto spezzino Raggi decreta in penalty a favore dei padroni di casa per un dubbio colpo di mano del giovane difensore Bologna. Sul dischetto si presenta capitan Ferrando che conclude oltre la traversa. I genovesi iniziano a spingere sull’acceleratore e trovano al 60’ la rete del pareggio con Mura che batte sottomisura l’incolpevole Pozzo. E qui inizia l’impresa della giovane formazione spezzina capace di incassare come un grande pugile per poi, al novantesimo, sferrare il colpo del k.o. con l’eterno Ruberto che approfitta di un clamoroso errore difensivo per poi battere l’estremo genovese con una bella conclusione. E cosi, dopo ben sei minuti di giusto recupero, il fischietto spezzino Raggi decreta la fine delle ostilità e per i bianco azzurri la possibilità di tornare a festeggiare una vittoria.





Goliaredicapolis – Valdivara 5 Terre 1-2 ( 28’ Ronconi, 60’ Mura, 90’ Ruberto )

GoliardicaPolis: Gianrossi, Bottino, De Martini, Fossa, Ferrando, Beninati, Ranasinghe, Bennati, Mura, Di Pietro, De Martini A DISP: Colleoni , Silva, Bonadies, Rissolio, Prado Artega, Filippone, Scarantino, Gatto



Valdivara 5 Terre: Pozzo, Alcamo, Lala, Bologna, Dieli, Naclerio, Taddei ( 40 1tp. Uras ), Belforti, Ruberto ( 48 st. Nika ), Ronconi, Vanacore ( 25’ st Suso ) A DISP: Zappelli. All. Priano