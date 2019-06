Il Rivasamba promosso in Eccellenza

Nella finale Play - Off battuta all'inglese la Loanesi. Nella "finalina" la Sestrese ha ragione del Real Fieschi

La Spezia - Vittoria con classico punteggio all'inglese per il Rivasamba che nella finale Play - Off di Promozione supera la Loanesi. Per la squadra di Del Nero a segno al 28° Costa e all'86° Capalbo. I "calafati" vengono così promossi in Eccellenza. La Loansi si piazza seconda nella graduatoria per eventuali ripescaggi. Terza la Sestrese che nella finale per il terzo/quarto posto ha ragione del Real Fieschi passato inizialmente in vantaggio con Asimi, ma poi superato per 5 - 2 dai "verde stellati" di mister Schiazza.



Tabellini



Loanesi - Rivasamba 0 - 2

Marcatori: 28° Costa, 86° Capalbo



Loanesi: Vernice, Puddu, Leo, Condorelli, Castello, Garassino, Di Lorenzo, Antonelli, Rocca, Insolito, Boiga. All. Rivituso

A disp.: Bracco, Pisano, Murru, Viola, Caligaris, Staltari, Campagna, Insolito, Mbye.

RivasambaA disp: Barbieri, Motto, Vottero, Guaitoli, Barbagallo, Tuvo, Salano, Capalbo, Fontana.





Play - Off Promozione Finale Terzo/Quarto posto



Sestrese - Real Fieschi 5 - 2

Marcatori: 10° e 73° Asimi (R), 21° Piroli (S), 25° e 50° Carvelli (S), 80° Cafferata (S), 91° Di Sisto (S)



Sestrese: Lo Vecchio, Raso, Valcavi, Ardinghi, Ansaldo, Bazzurro, Carvelli, Federici, Akkari, Sattin, Piroli. All. Schiazza

A disp.: Venturini, Andreoni, Chahdi, Cafferata, Di Sisto, Rovetta, Stilo, Libbi, Ramponi.

Real Fieschi: Pozzo, Pecaj, Pane, Salvatori, Garbarino, Bacigalupo, Ronconi, Coldani, Gandolfo, Asimi, Lessona. All. Paglia

A disp: Sepulveda, Chiarabini, Groppo, Chiapperini, Biancardi, Cuneo, Celeri.