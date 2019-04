Il Real Fieschi si sveglia nella ripresa e segna tra reti al Magra Azzurri

Partono bene gli spezzini di mister Paolini che giocano un'ottima prima frazione, ma poi si spengono nella ripresa sotto i colpi di Gandolfo, Celeri e Cuneo. Gol all'esordio per il giovane classe 2002 Conti

Cogorno - Un Magra Azzurri un po' troppo svagato perde in casa del sempre temibile Real Fieschi che con i tre punti ottenuti consolida il secondo posto in classifica allungando sul Cadimare che impatta con il Colli Ortonovo e sul Rivasamba che addirittura viene sconfitto dal Canaletto, mentre a due giornate dal termine l'Athletic Club Liberi mantiene la prima posizione con quattro punti di vantaggio. Tornando alla squadra spezzina un buon primo tempo non basta ai ragazzi di mister Paolini che cedono nella parte centrale della ripresa subendo tre reti per altrettante disattenzioni difensive e leggerezze a centrocampo.



Le formazioni: Mister Paglia deve ancora fare a meno del centrale difensivo Conti che probabilmente ha chiuso in anticipo la stagione per via di un brutto infortunio. I bianco azzurri recuperano Pane sulla corsia di sinistra, in avanti spazio come sempre al capocannoniere Gandolfo con Asimi e Lessona a supporto. In porta Cambiano parte da titolare in vece di capitan Olmo Pozzo che si accomoda in panchina. Ospiti privi dello squalificato attaccante Goldoni e del portiere Grilli sostituito tra i pali da Quintavalla. In avanti il trio Leonini - Salamina - Castellanotti, in difesa si rivede Casassa dal 1° minuto.



Cronaca: La prima frazione di gioco vede il Magra Azzurri vicino al vantaggio per due volte nei primi cinque minuti: al 3° è Salamina a sfiorare l'incrocio su punizione dal limite, mentre al 5° Romiti calcia alto solo davanti al portiere. Al 18° Quintavalla devia in angolo un pallone colpito di testa da Mezzani su punizione dei padroni di casa evitando l'autorete e una manciata di minuti dopo è ancora attento deviando una conclusione dalla distanza. "Blues" spezzini che, almeno nel primo, tempo giocano un buon calcio arrivando al tiro in più di una occasione. Al 23° Benassi calcia dalla distanza con palla che sfiora la traversa e allo scadere Casassa mette a lato di testa un cross di Romiti.



In avvio di ripresa è ancora Romiti a sprecare il vantaggio con un sinistro deviato in angolo e da quel momento in poi il Magra Azzurri si spegne. Nel giro di quindici minuti subisce tre reti che, con una maggiore attenzione, potevano essere evitate. La sblocca il super bomber di Promozione Gandolfo con un perentorio stacco di testa. Al 78° il raddoppio è ancora un colpo di testa questa volta a firma di Celeri. Passano quattro giri di orologio e Cuneo sfrutta un'indecisione della difesa spezzina e porta a tre le marcature per la squadra di mister Paglia che di fatto chiude i conti del match. A limitare i danni ci pensa Marco Conti, classe 2002 che, all'esordio in prima squadra, segna una gran rete colpendo di destro una bella palla servitagli dall'altro neo entrato Sarti.



Tabellino



Real Fieschi - Magra Azzurri 3 - 1

Marcatori: 64° Gandolfo (R) 78° Celeri (R) 82° Cuneo (R) 85° Conti (M)



Real Fieschi: Cambiano, Pecaj (80° Chiarabini), Pane, Salvatori, Mastroianni, Ruffino, Ronconi, Coldani (54° Celeri), Gandolfo, Asimi, Lessona (75° Cuneo). All. Paglia

A disp.: Pozzo, Groppo, Sanguineti, Garbarino.



Magra Azzurri: Quintavalla, Casassa (Morettini), Montani, Mezzani, Valentini, Romiti, Benassi (Conti), Antonelli, Leonini (Capetta), Salamina (Sarti), Castellanotti (Angeli). All. Paolini

A disp.: Grandi, Iodice, Cerri.



Arbitro: Sig. Miraglia di Imperia



Lorenzelli Guido