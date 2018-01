Il Real Fieschi si conferma bestia nera per la Forza e Coraggio

Quarta vittoria ottenuta nelle quattro partite disputate negli ultimi due anni. Avvio shock con la rete di Ruffino, poi raddoppia bomber Gandolfo. Olmo Pozzo neutralizza tutti i tentativi graziotti

La Spezia - La Forza e Coraggio interrompe la sua striscia positiva cedendo all'inglese al Real Fieschi che centrano così l'undicesimo risultato utile consecutivo. I chiavaresi si confermano bestia nera per le Furie Rosse che in quattro scontri, considerando anche quelli della scorsa stagione, non hanno ottenuto nemmeno un punto contro i bianco azzurri. Per li rossobianchi di mister Consoli una prestazione tutto sommato positiva, ma due grosse ingenuità hanno permesso ai ragazzi di mister Paglia di portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. Non c'è neanche il tempo di accomodarsi in tribuna che gli ospiti realizzano il vantaggio: sono passati appena 35'' secondi e Ruffino incorna di testa in maniera imparabile un angolo battuto da Ronconi. Avvio shock per gli spezzini. Al 6° immediata reazione graziotta con Bianchi che da piazzato chiama Pozzo alla parata. All'8° Andrea Massa in scivolata si immola murando un tiro di Pesare a botta sicura. Al 15° ancora pericoloso il numero 10 graziotto che raccoglie un invito di Amorfini, ma sbaglia mira calciando sopra la traversa. Al 24° assolo del solito Pesare che al momento della conclusione viene nuovamente murato dalla retroguardia chiavarese. Al 35° reazione ospite con Casella che impegna Mozzachiodi con un destro chirurgico. Il primo tempo si chiude con un tiro-cross di Pesare che per poco non beffa Pozzo, ma il risultato non cambia e i bianco azzurri vanno al riposo sul minimo vantaggio.

Nella ripresa avvio in attacco per la FeC: Pesare pesca in area Cantoni che di testa non trova la porta. Al 52° Amorfini calcia dal limite, ma Pozzo si supera e salva in due tempi. Al 60° Bianchi da posizione defilata prova a sorprendere l'attento Pozzo, ma la sfera esce per questione di millimetri. Al 65° la beffa: Selimi perde palla in disimpegno, Casella recupera la sfera e manda in porta Gandolfo (nella foto, N.d.r.) che, solo contro Mozzachiodi, mette in ghiaccio la gara firmando il 2-0 ospite. La FeC non molla e al 75° prova a riaprire la gara, ma l'incornata di Cantoni sfiora soltanto la traversa. All'87° Bianchi manda la sfera verso l'incrocio, ma Pozzo salva ancora con un guizzo strepitoso. Nel recupero ci prova anche Milone che dal limite sfiorando il palo alla destra del portiere ospite oggi veramente insuperabile. Termina così 0-2. La FeC a tratti domina, ma subisce due reti che, con maggiore attenzione, potevano e dovevano essere evitate. A testimoniare la supremazia graziotta vi è da segnalare come uomo partita biancoblu il portiere Olmo Pozzo. Tra i locali brilla invece per la prova offerta Fabio Bianchi che, nonostante la giornata nera dei rossobianchi, offre una prestazione di qualità e quantità. Collabora alla fase difensiva lottando su ogni pallone e recuperandone parecchi, mentre in fase offensiva si fa notare con alcune trame pericolose che solo un grande Pozzo riesce a rendere vane.



Tabellino



Forza e Coraggio - Real Fieschi 0 - 2

Marcatori: 1° Ruffino, 65° Gandolfo



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Milone, Fregosi, Palagi, Paparcone (77° Giancola), Selimi, Amorfini (72° Diamanti), Bianchi, Cantoni, Pesare, Stefanelli (72° Bellotti). All. Consoli

A disp: Nuzzello, Arena, Gatti, Panzonato.



Real Fieschi: Pozzo, Pecaj, Pane, Salvatori, A. Massa, Bacigalupo, Ronconi (83° Mangini), Ruffino (70° g. Massa), Gandolfo, Casella (77° Dasso), Casassa (61° Chiaravini). All. Paglia

A disp: Cambiano, Perucchio, Lugari.



Arbitro: Sig. Fagiolino di Imperia

Assistenti: Sig. Ghione (Chiavari) e Sig. Caggiano (La Spezia)