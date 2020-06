Scioglie le riserve per quanto concerne la sua futura guida tecnica la formazione del Real Fieschi. Il sodalizio di Cogorno, dopo la partenza di mister Paglia approdato in Eccellenza alla guida dell'Angelo Baiardo, si accorda con mister Fabio Muzio ex allenatore della Calvarese.



In carriera il tecnico ha guidato anche le formazioni di Rivasamba, Moneglia, Caperanese, Casarza Ligure e Moconesi. Ora la nuova avventura con il sodalizio a scacchi bianco azzurri.



G.L.