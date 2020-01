Il Magra Azzurri torna alla vittoria con un poker al Little Club

Genova - Prima gara del girone di ritorno che si apre con la trasferta a Genova contro il Little Club James. Gara di fondamentale importanza per il Magra Azzurri che, dopo la rinuncia del Real Fieschi, si vede togliere tre punti ritrovandosi a pari punti con i padroni di casa in una posizione di classifica alquanto critica.



I bianco azzurri giocano finalmente una grande partita conquistando la vittoria in maniera meritatissima centrando l'intera posta in palio: tre punti che danno ossigeno alla classifica e, sicuramente, morale.



I ragazzi di mister Paolini dopo aver controllato l'avvio veemente dei padroni di casa si affacciano pericolosamente nell'area avversaria con Martinelli che colpisce di testa al 15° ma la palla è centrale e parata. Passano in vantaggio al 22° con Casassa che ribatte in rete una respinta del portiere su colpo di testa di Valentini. Al 28° è Cervia che, all'esordio in prima squadra, raddoppia con un gran tiro dalla distanza. Al 35° è Romiti a sprecare una ghiotta occasione calciando alto da buona posizione. I padroni di casa si rendono pericolosi nel finale del tempo colpendo un palo e impegnando Pietra alla deviazione in angolo.



Rabbioso l'avvio dei rossoblu nella ripresa che accorciano le distanze dopo tre minuti con Luca Corallo. Per fortuna il Magra Azzurri non demorde e trova la terza rete al 10° con Martinelli abile a ribattere in rete un pallone respinto dal portiere su pericolosa conclusione di Romiti. Lo stesso Romiti al 20° porta a quattro le reti bianco azzurre con un gran destro che si infila all'incrocio. I padroni di casa provano con orgoglio a rimettere in discussione il risultato ma il loro forcing porta solo a mischie in area bianco azzurra che non hanno esito.



Tabellino



Little Club James - Magra Azzurri 1 - 4

Marcatori: 22° Casassa (M), 28° Cervia (M), 49° L. Corallo (L), 54° Martinelli (M), 63° Romiti (M)



Little Club James: Mangolini, Ceroni, Torlione, Nardo, Doria (78° Zaami), Vignolo, Crosetti, L. Corallo, Ricci, Alagona (52° De Mattei), Vicini (78° Matzedda). All. Bonaldi



Magra Azzurri: Pietra, Casassa, Montani, Orlandi, Valentini, Romiti (Benassi), Salamina, Cervia (Conti), Martinelli (Mezzani), Del Padrone, Morettini (Leonini). All. Paolini

A disposizione: Belloni, Cerri, Capetta, Atzeni