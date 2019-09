Il Magra Azzurri solleva dall'incarico mister Strata

In panchina tornerà mister Stefano Paolini, si attende solo l'ufficialità. Domani in panchina contro il Cadimare il tecnico della Juniores

Santo Stefano Magra - Notizia dell'ultima ora mister Stefano Strata è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra del Magra Azzurri. Il tecnico di Ceparana era arrivato questa estate e aveva contribuito alla formazione della rosa dei "blues" svolgendo poi la preparazione pre campionato e le gare amichevoli. L'esonero si è concretizzato nella serata di Giovedì per volontà della società di Santo Stefano Magra. Il tecnico è ora alla ricerca di una nuova opportunità in panchina per il prosieguo della propria stagione e valuterà possibili offerte. Per quando concerne la società del presidente Ferrarini si attende solo l'ufficialità per il ritorno di Stefano Paolini che aveva già guidato la squadra nella scorsa stagione e che ieri sera avrebbe svolto l'allenamento. Domani in panchina nell'ultima gara di Coppa Italia, contro il Cadimare al "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici, dovrebbe sedersi l'allenatore della formazione Juniores Belloni.