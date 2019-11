Il Magra Azzurri si risolleva battendo la Forza e Coraggio

S.Stefano Magra (Sp) - Una Forza e Coraggio non brillante come al solito esce sconfitta nel derby spezzino contro il Magra Azzurri giocatosi in un "Camaiora" ai limiti della praticabilità. Prestazione sotto tono per i rossobianchi che sono costretti così ad arrendersi ai "blues" di mister Paolini apparsi più in palla e che riscattano le ultime uscite non proprio positive. I ragazzi di Gatti invece con questa sconfitta perdono il primato in classifica ora ad appannaggio dei "cugini" del Cadimare



Al 5° locali già pericolosi con Del Padrone che dal limite calcia alto. All'8° immediato vantaggio biancoblu con Morettini che, abile a raccogliere una respinta di Mozzachiodi, realizza il tap-in. Gara che risulta avara di emozioni, complice anche il terreno molto pesante, fino al 25° quando una conclusione di Romiti finisce a fil di palo. Al 37° Pietra in uscita travolge Alvisi: calcio di rigore che viene trasformato dall'attaccante rossobianco per il gol del momentaneo 1-1. Si va al riposo.



Nella ripresa iniziano bene i graziotti che, al 48° beneficiano di un altro calcio di rigore per fallo di Valentini su Natale: dal dischetto ancora Alvisi che firma il gol dell'1-2. Il Magra non ci sta ed al 55° ristabilisce la parità con Romiti che da pochi passi realizza. Poco dopo lo stesso Romiti calcia sull'esterno della rete da buona posizione. Al 65° il Magra ribalta nuovamente la gara: Leonini entra in area dalla sinistra e trova l'angolo giusto per battere Mozzachiodi. Al 72° arriva anche il gol del 4-2: mischia furibonda in area che viene risolta da Valentini con un tiro potente e ravvicinato. All'85° Alvisi da buona posizione viene murato da Pietra. Al 92° Esposito direttamente da calcio piazzato sigla il gol del definitivo 4-3.



I migliori risultano essere Romiti tra i locali e Alvisi tra gli ospiti.



Tabellino



Magra Azzurri - Forza e Coraggio 4-3

Marcatori: 8° Morettini, 37° Rig. e 48° Rig. Alvisi, 55° Romiti, 65° Leonini, 72° Valentini



Magra A.: Pietra, Cerri (75° Salvatori), Montani, Mezzani, Valentini, Romiti, Pellegri (75° Capetta), Cariati, Morettini (72° Atzeni), Del Padrone, Salamina (56° Leonini).

A disp: Puglia, Orlandi, Boni.

All. Paolini.





Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Di Biase (75° Fiorenza), Natale, Pesare, Giordano, Barabino, Alvisi, Stella (72° Dani), Corvi (46° Delvigo), Esposito, Amorfini.

A disp: Lenelli, Angella, Milone.

All. Gatti.





Arbitro: Sig. Gianluca Rizzello di Savona.

Assistenti: Sig. Luca Trusendi (Genova); Sig.ra Claudia Camurri (Genova).