Il Magra Azzurri si conferma "ammazza grandi"

Genova - Un ottimo Magra Azzurri va a battere a domicilio l'ex capolista Marassi con la squadra di mister Paolini che centra il secondo successo in campionato, per giunta consecutivo dopo la vittoria di sette giorni prima con l'allora altra ex capolista Canaletto Sepor. E' comunque bella e meritata la vittoria dei bianco azzurri di mister Paolini che aldilà del risultato tornano a Santa Stefano Magra consci di aver disputato un match importante: buona la fase difensiva, centrocampo attento e pronto a innescare le ripartenze degli attaccanti.



Già nel primo tempo due grandi occasioni per il Magra Azzurri con Salamina che al 16° dal limite, dopo discesa e assist di Montani, costringe il portiere Carozza allo spettacolare salvataggio in angolo. Ancora il portiere genovese deve impegnarsi per anticipare in uscita Leonini lanciato a rete da Romiti dopo che lo stesso centrocampista aveva recuperato palla a Ghiglia. Marassi che si vede solo con Olanda che nel finale di frazione calcia sul fondo. Inoperoso l'attento Pietra.



La ripresa si apre con un Magra Azzurri ancora più determinato. Al 7° una azione sulla fascia ben orchestrata da Parra e Capetta fa arrivare la palla a Cariati che con un gran sinistro batte il portiere. Rabbiosa la reazione dei padroni di casa che al 12° pareggiano con un gran sinistro dal limite su azione d'angolo: corner di Ghiglia per Stradi che con un siluro dal limite insacca alle spalle dell'incolpevole Pietra. Gran gol. Ottenuto il pari i padroni di casa continuano a premere, ma è sempre il Magra Azzurri a creare i pericoli maggiori.

Al 17° Leonini ben servito calcia sul Carozza proteso in uscita. Proprio il portiere genovese stende Parra al 20° e per l'arbitro ci sono gli estremi per concedere la massima punizione. Dal dischetto Leonini (nella foto, ndr) è freddissimo e fa 1 - 2 riportando in vantaggio i "blues" spezzini. Marassi che si getta alla ricerca del secondo pareggio, ma inevitabilmente si scopre e al 40° la squadra di Paolini mette in ghiaccio il match: Morettini dalla linea di fondo serve la palla al neo entrato Pellegri che con un preciso sinistro sigla la terza rete. Subito dopo l'espulsione del centrocampista di casa Stefanzl. Cala il sipario sul match di Genova, tre punti pesanti per la squadra di Paolini che si conferma "ammazza grandi".



Tabellino



Marassi - Magra Azzurri 1 - 3

Marcatori: 54° Cariati (MAG), 60° Stradi (MAR), 68° [Rig.] Leonini (MAG), 87° Pellegri (MAG)



Note: all'88° espulso Stefanzl (MAR)



Marassi: Carozza, Raso A., Di Pietro (84° Iannelli), Bondelli, Robotti, Stefanzl, Stradi, Owusu Ansah (75° Dondero M.), Olanda, Ghiglia S., Cavallin. All. Albanese



Magra Azzurri: Pietra, Capetta, Montani, Mezzani, Valentini, Romiti, Boni (54° Parra), Cariati, Leonini (79° Morettini), Del Padrone, Salamina (71° Pellegri). All. Paolini

A disposizione: Conti, Orlandi, Castro.



Arbitro: Sig. Emanuele Pucci della Spezia



L.G.