Ancora un volto nuovo per il Magra Azzurri di mister Paolini che tessera il centrale difensivo, classe '96, Roberto Macchioni.



Il giocatore, che chiude la campagna acquisti estiva dei "blues", è cresciuto nel Settore Giovanile dell'Entella Chiavari per poi giocare in Eccellenza con Seravezza Pozzi, Viareggio e Valdivara 5 Terre e in Promozione con Ceparana e Tarros Sarzanese.