Il Levanto supera all'inglese una buona Forza e Coraggio

Levanto (Sp) - Una buona Forza e Coraggio si arrende al "Raso-Scaramuccia" al cospetto di un Levanto Calcio terribilmente cinico. Furie Rosse che dovranno quindi vincere all'ultima giornata della fase a gironi, contro il Valdivara 5 Terre, per sperare per poter accedere alla fase ad eliminazione diretta, stessa cosa dicasi per i rivieraschi di mister Agata nell'ultima gara del girone contro il Canaletto. Serata nella quale i ragazzi di mister Bottigliero hanno pagato a caro prezzo le uniche disattenzioni commesse in 90'. Primo tempo dove le emozioni latitano, ma sono i rossobianchi ad avere il pallino del gioco, a testimonianza di ciò un Mozzachiodi totalmente inoperoso. Dopo alcuni spunti interessanti di Drovandi, Cuccolo ed Esposito, arriva la beffa allo scadere del primo tempo: Alvisi entra a contatto con Garibotti e il direttore di gara assegna la massima punizione. Dal dischetto capitan Romano porta in vantaggio il Levanto Calcio. Si va al riposo. Nella ripresa le Furie Rosse iniziano a macinare gioco fin dalle prime battute ed uno scatenato Cuccolo vede uscire di pochi millimentri tre conclusioni a portiere battuto. Si rende pericoloso anche Barabino che per pochi centimetri manca la deviazione vincente su punizione di Cuccolo. Nel finale, con i rossobianchi all'arrembaggio, ecco il raddoppio locale: Righetti scappa in contropiede e appena entrato in area viene atterrato da Milone dal dischetto va Marasco, Mozzachiodi respinge, ma Barabino nel tentativo di liberare insacca nella propria porta. Termina cosi 2-0. Da sottolineare anche una grande prestazione tra gli ospiti di Cuccolo. Dopo la grande prova offerta al debutto con il Canaletto, ecco un'altra gara maiuscola del factotum rossobianco. Nella ripresa sale in cattedra ed offre spettacolo puro ai presenti. Soltanto alcuni millimetri gli negano la gioia del gol. Imprendibile per tutti i 90'. Tra i locali molto bene Romano.

Tabellino



Levanto Calcio - Forza e Coraggio 1914 2-0

Marcatori: 45° [Rig.] Romano, 89° aut. Barabino



Levanto Calcio: Currarino, Rezzano, Agrò, Bertano, Mozzachiodi, Barilari (65° Minetti N.), Romano (65° Sassarini.), Zoppi (55° Tuvo), Garibotti (46° Marasco), Righetti, Salesiani (55° Baccelli)

A disp: Zito, Anselmo, Merani, Callo.

All. Agata.



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Milone, Stella (67° Lenelli), Pesare, Giordano, Barabino, Cuccolo, Vigna, Drovandi, Esposito, Alvisi.

A disp: Stradini, Arena, Quaranta, Dani, Fiorenza, Di Biase, Corvi.

All. Bottigliero.



Arbitro: Sig. Puddu di Genova

Assistenti: Sig. Ivani (La Spezia); Sig. Caggiano (La Spezia).