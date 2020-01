Il Golfo Paradiso torna in vetta, Foppiano commenta la vittoria sul Vallescrivia

Torna in vetta al campionato di Promozione Girone B il Golfo Paradiso PRCA che grazie ad una grande prestazione e ai gol di due giovani elementi classe 2000 e 2001 espugna il campo dell'ex capolista Vallescrivia e la sorpassa in testa alla classifica. Ovviamente non può che essere soddisfatto mister Mauro Foppiano per questo momento davvero positivo della sua squadra.



"Abbiamo giocato una partita quasi perfetta contro una grande squadra. Un primo tempo perfetto, il migliore della stagione riuscendo a giocare un gran calcio. Secondo tempo meglio loro come atteggiamento, mentre noi dovevamo essere più bravi a gestire certe ripartenze. Comunque quando sul taccuino dei marcatori ci sono un classe 2000 come Canepa e un classe 2001 come Pezzi non posso che essere assolutamente soddisfatto, per me è tanta roba davvero! Vamos Golfo!"