Il Golfo Paradiso si regala Mosto

Recco - Grosso colpo di mercato per il Golfo Paradiso PRCA. Il diesse Mancuso approfitta subito dello scioglimento del Real Fieschi per tesserare il pezzo pregiato dell'ex sodalizio guidato da mister Paglia. Stiamo ovviamente parlando del bomber Federico Mosto capocannoniere del campionato che ritrova in panchina mister Foppiano con lui, proprio come Mancuso, ai tempi della vittoria del torneo di Promozione e della successiva salvezza in Eccellenza con tanto di finale di Coppa Italia con il Moconesi.



Il tesseramento risulterà possibile appena la F.I.G.C. regionale provvederà allo svincolo dei calciatori del Real Fieschi dopo il fallimento del sodalizio del presidente Levaggi. Con bomber Mosto, assieme a Rizzo, Massaro e Monticone già presenti in rosa, mister Foppiano potrà contare su un "attacco atomico" e avrà solo l'imbarazzo della scelta. Nelle prime 15 giornate di campionato con la maglia del Fieschi Mosto aveva siglato la bellezza di 17 reti.



"Sono felicissimo di poter nuovamente allenare bomber Mosto" - dichiara mister Foppiano - "E' per noi la ciliegina che apre un girone di ritorno che sarà molto duro e spettacolare con molte squadre forti a giocarsi la vittoria finale. Il Real Fieschi? Quando fallisce una società perdiamo tutti nessuno escluso, è una sconfitta per il sistema calcio! Non parliamo poi della decisione di togliere i punti che le squadre avevano meritato sul campo, assurdo! Mosto aveva richiesta da Promozione, Eccellenza e perfino Serie D, ma ha sposato il progetto Golfo Paradiso facendo una rinuncia anche sul piano economico. Grazie bomber, ora sei tornato a casa!"