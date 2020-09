Il Follo San Martino chiude il mercato con l'arrivo di Degano

Ennesimo arrivo in casa del Follo San Martino. Infatti, il club del presidente Alessandro Luongo ha ufficializzato l'arrivo del giovane attaccante Andrea Degano, classe 2001, prelevato in prestito dal Valdivara 5 Terre. Soddisfatto il giovane calciatore che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sulla pagina facebook del club: “ “ Ringrazio il presidente Luongo e il diesse Sabbatini per avermi concesso questa opportunità. Il mio obiettivo? E' quello di dare il massimo per questa squadra, fare del mio meglio e dare il mio personale contributo per essere utile al Follo San Martino. Permettimi, però, di ringraziare la società del Valdivara 5 Terre, alla quale auguro una stagione ricca di soddisfazioni, che mi ha concesso questa opportunità di poter approdare in bianco azzurro”. Soddisfatto anche il direttore sportivo Claudio Sabbatini che ha ufficializzato la chiusura del mercato: “Con l'arrivo dal Valdivara 5 Terre di Andrea Degano, giovane molto interessante che alle spalle ha già diverse presenze nel campionato di Eccellenza e Promozione, possiamo ufficialmente dire che il mercato in entrata del Follo San Martino è definitivamente concluso. Siamo soddisfatti e allo stesso tempo siamo certi di aver costruito una rosa che possa centrare il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza”.