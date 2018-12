Il Don Bosco esulta al "Camaiora" con Ibba

Partita equilibrata tra Magra Azzurri e salesiani, ma che sorride all'undici di Tarasconi che interrompe la striscia positiva della formazione di Paolini grazie alla rete di Ibba. Buffoni e Romiti trasportati in ospedale, premiato Antonelli

Santo Stefano Magra - Dopo una lunga serie utile positiva e tre vittorie consecutive cede nell'ultima giornata di andata il Magra Azzurri battuto al "Camaiora" dal Don Bosco Spezia che si impone di misura in uno dei tanti derby spezzini. Aldilà della sconfitta per i "blues" di Santo Stefano Magra a preoccupare sonoi gli infortuni occorsi a Buffoni e Romiti. Entrambi i calciatori sono trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale di Sarzana da cui saranno dimessi in serata dopo accurati accertamenti.



Le formazioni: Mister Paolini deve rinunciare al giovane attaccante classe 2000 Atzeni schierando così il tridente Bettoni - Leonini - Salamina. In difesa conferma la coppia Mezzani - Valentini, capitan Antonelli in regia a centrocampo. Privo dello squalificato Bertagna mister Tarasconi lo sostituisce con Raggi al centro della difesa. Maglia da titolare per Del Santo, mentre in avanti ritorna dal 1' minuto l'attaccante Pannone insieme a Mattia Valletta.



Primo tempo: Prima dell'inizio della partita la dirigenza consegna una targa ricordo al capitano Jacopo Antonelli per la 250° presenza con la maglia del Magra Azzurri (nella foto, ndr). Locali che partono bene e provano ad impensierire il giovane portiere salesiano Fiorito. Ci prova Leonini con un destro dal limite, mentre poco dopo Salamina calcia di sinistro su piazzato: in entrambi i casi il portiere ospite salva in angolo. Ancora Leonini viene anticipato in angolo al momento del tiro e sulla palla dalla bandierina Romiti arriva in ritardo con l'azione che sfuma. Nel finale di frazione bellissima l'azione che porta al vantaggio salesiano con il Magra Azzurri che si attardava troppo nella sostituzione di Buffoni restando in momentanea inferiorità numerica. Il rientrante Bertoletti fa via a sinistra e mette in mezzo un pallone perfetto per il colpo di testa vincente di Ibba che mette alle spalle dell'incolpevole Grilli la rete che deciderà la partita.



Ripresa: Paolini all'intervallo inserisce Goldoni al posto dell'infortunato Buffoni alzando ulteriormente il baricentro della sua squadra. La squadra di casa prova quindi a caricare in avanti per cercare il pareggio, ma il Don Bosco Spezia si chiude bene a protezione del vantaggio e prova a ripartire in contropiede. Nel momento di maggior pressione dei locali ecco un'altro incidente: questa volta tocca a Romiti, colpito fortuitamente alla testa, lasciare il campo e venire trasportato in ospedale dove gli saranno applicati cinque punti di sutura. Il finale di partita non spariglia le carte in tavola, anche se si devono registrare le espulsioni di Capetta e Selimi che fanno terminare la contesa in dieci contro dieci. Tre punti pesanti per i "salesiani" che salgono a quota 22 portando esattamente a centro classifica, un punto in meno della squadra di mister Paolini sesta e raggiunta dal Little Club G. Mora a quota 23.



Tabellino



Magra Azzurri - Don Bosco Spezia 0 - 1

Marcatore: 44° Ibba



Note: espulsi Capetta (M) e Selimi (D)



Magra Azzurri: Grilli, Capetta, Casassa, Mezzani, Valentini, Romiti (83° Sarti), Leonini, Antonelli, Bettoni (68° Betti), Buffoni (45° Goldoni), Salamina (79° Parma). All. Paolini



Don Bosco Spezia: Fiorito, Rossi (68° Dadà), Bertoletti, Raggi, Selimi, Ibba, Del Santo (65° Venturotti), Nicolini, Pannone, Valletta. All. Tarasconi



Arbitro: Sig. Pucci della Spezia