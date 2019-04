Il Don Bosco espugna il "Tanca" al 90°

Battuta la Forza e Coraggio per 3 - 2 grazie alla rete di Pannone arrivata proprio allo scadere. Da segnalare la prima marcatura in Promozione di Baracco. Graziotti che non sfigurano meritando il pari, ma restano a secco

La Spezia - Il Don Bosco Spezia si aggiudica il derby spezzino contro la Forza e Coraggio grazie ad un gol allo scadere del bomber salesiano Pannone. Partita nella quale, nonostante non ci fossero punti pesanti in palio, non sono mancate le emozioni e lo spettacolo.



Inizia bene il Don Bosco con Baracco che all' 11° calcia di poco a lato. Al 13° Amorfini mette al centro dalla destra ma Pesare manca l'appuntamento con il gol per questione di millimetri. Al 15° Pannone si libera sulla sinistra e trova al centro dell'area il giovane Baracco che da due passi firma il gol dello 0-1 e sua prima rete in Promozione. Al 17° arriva l'immediato pari graziotto con Esposito che realizza su invito di Drovandi con un destro chirurgico. Al 20° occasione ospite in mischia con Drovandi che salva sulla linea la stoccata di Pannone. Al 26° Pesare prova la soluzione dalla distanza ma Fiorito è attento e para. Al 38° Cuccolo trova Esposito che cerca un pallonetto spettacolare dalla distanza con la sfera che esce di poco. Al 44° FeC in vantaggio: Ponte trova Amorfini la cui conclusione di controbalzo è spettacolare e si insacca. Si va al riposo sul 2-1.

Nella ripresa inizia meglio il Don Bosco che al 63° trova il pari con Pannone ben servito da Flagiello. Al 70° Esposito manda di poco alto di testa su corner di Ponte. Al 76° Amorfini si libera al limite ma la sua conclusione esce di pochissimo sopra la traversa. All' 83° Cuccolo entra in area e libera un gran destro a giro che viene fermato dalla traversa con Fiorito battuto. Al 90° arriva il gol vittoria per gli ospiti: grande percussione di Valletta che trova Pannone appostato sul secondo palo pronto a realizzare il gol del 3-2. Una sconfitta che sa di beffa per la Forza e Coraggio che avrebbe probabilmente meritato il pareggio, tre punti importanti per i salesiani che salgono al settimo posto in classifica.

Tabellino



Forza e Coraggio - Don Bosco Spezia 2-3

Marcatori: 15° Baracco, 17° Esposito, 44° Amorfini, 63° e 90° Pannone.



Forza e C.: Stradini, Amorfini, Ponte, Milone, Quaranta (46° Memaj), Lenelli (48° Cerri), Cuccolo, Stella (82° Natale), Drovandi, Esposito, Pesare (63° Campagni).

A disp: Arena, Lala, Carpena, Cagetti.

All. Consoli.



Don Bosco Sp.: Fiorito, Raggi, Bertoletti (65° Bertocchi), Bertagna, Selimi, Ibba, Flagiello, Nicolini, Pannone, Ferdani (55° Valletta), Grisolia Baracco (82° Del Santo).

A disp: Vannucci, Campigli, Conti, Galassi, Rossi, Venturotti.

All. Tarasconi.



Arbitro: Sig. Sandri della Spezia.

Assistenti: Sig. Trusendi (Genova); Sig. Nigro (Genova).