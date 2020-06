Il Comitato Regionale della Liguria potrà bloccare retrocessioni da Promozione a II Categoria

Non solo l'Eccellenza, ma anche dalla Promozione alla Seconda Categoria sono arrivate novità importanti dal Consiglio della LND.



E' stato infatti deliberato il blocco delle retrocessioni dalla Promozione a scendere, in tutti i territori con vacanza di organico all'interno dei gironi, o in presenza di situazioni contingenti a difficoltà create dalle pandemie.



Il blocco delle retrocessioni sarà delegato ai singoli Comitati Regionali, come auspicato anche dal presidente ligure Ivaldi. Si profila quindi il blocco anche nella nostra regione.