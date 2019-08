Il "Cigno" Maggiore colpo grosso salesiano

Come da anticipazioni è proprio l'attaccante ex Cadimare il rinforzo principale per l'attacco del Don Bosco in una sorta di "scambio" con Pannone che aveva già fatto il percorso inverso

La Spezia - Colpo grosso del Don Bosco Spezia. Il diesse Jimmy Fontana, come anticipato da Calcio Spezzino, batte una folta e nutrita concorrenza e riporta in rossonero un attaccante del calibro di Giacomo Maggiore. Il classe '91 nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Cadimare, guarda caso la squadra che si è assicurata l'attaccante ex salesiano Pannone, realizzando 15 reti. Per il "Cigno" si tratta di un ritorno al "Cimma" di Pagliari avendo già indossato in passato la maglia del Don Bosco (nella foto di Fabrizio Ghini, ndr). Tra le sue esperienze si ricordano quella in Eccellenza con la Fezzanese con cui vinse il campionato realizzando 15 marcature, e un biennio al Valdivara 5 Terre con complessive 25 segnature. In Promozione ha militato anche nel Canaletto per due stagioni mettendo a segno nell'annata 2014/2015 ulteriori 13 gol. Ora sarà il punto di riferimento dell'attacco di mister Tarasconi.