Il Casarza Ligure esonera mister D'Amelio

Casarza Ligure - Cambio in panchina alla guida del Casarza Ligure. I granata hanno infatti sollevato dal proprio incarico mister D'Amelio Francesco che era subentrato la scorsa stagione e aveva portato la società alla salvezza. Fatale all'allenatore è stata l'incredibile sconfitta patita domenica scorsa per mano della Goliardicapolis impostasi per ben 1 - 8 dopo l'iniziale vantaggio di Mastrogiovanni. Il Casarza, attualmente 14° in classifica a quota 13 punti nel Girone B di Promozione, ha già scelto il suo successore in panchina. A tentare un'altra impresa salvezza arriva mister Gabriele Venuti (nella foto, ndr) ex vice allenatore prima e allenatore poi della Lavagnese in Serie D dalla cui panchina era stato esonerato la scorsa stagione. A l'ex bianconero il compito di guidare la squadra verso la salvezza.